G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Brezilya'da başladı - Son Dakika
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Politika

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Brezilya'da başladı

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Brezilya\'da başladı

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde başladı. Toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar, Ukrayna-Rusya Savaşı, küresel gerilimler, iklim değişikliği, yoksulluk ve küresel yönetişim reformu ele alınacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

21.02.2024 20:52  Güncelleme: 20:55
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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toplantı marjında ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılmak üzere Brezilya'da bulunduğu G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Rio de Janerio şehrinde başladı. Toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın, küresel gerilimlerin, çok taraflı örgütlerin geliştirilmesinin yollarının, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmasının, yoksulluğun azaltılmasının ve küresel yönetişim reformunun ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toplantı marjında ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Blinken ve Lavrov, son olarak geçen yıl mart ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya gelmişti. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Brezilya'da başladı - Son Dakika
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