G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak - Son Dakika

G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak

Kabine toplantısı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Aynı zamanda ay sonu Roma'da gerçekleşecek olan G20 Liderler Zirvesi'nden önceki son Kabine'de; zirve hazırlıkları, koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma'da yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar Kabine toplantısında görüşülecek. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. TERÖRLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLECEK Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. KORONADA SON DURUMU ELE ALINACAK Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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