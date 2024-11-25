G7'den Netanyahu'ya Tutuklama Emri Mutabakatı - Son Dakika
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Politika

G7'den Netanyahu'ya Tutuklama Emri Mutabakatı

G7 ülkeleri, Netanyahu'nun tutuklama emrinin uygulanması için mutabakat arayışında.

25.11.2024 22:36
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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emrinin uygulanmasına ilişkin mutabakat arayışında olduklarını söyledi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları İtalya'da bir araya geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, iki günlük G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ilk çalışma oturumunun ardından yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emrinin uygulanmasına ilişkin mutabakat arayışında olduklarını söyledi. Tajani, "Bu konuda birlik içinde olmamız gerekiyor. Bu konuyu görüştük. Bununla ilgili kısmı sonuç bildirgesine dahil edebilir miyiz bakacağız. Bir anlaşmaya ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

Ateşkes ve barış görüşmeleri için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ihtiyaçlarının devam ettiğini vurgulayan Tajani, "Halihazırda Lübnan ve Filistin'de barışa ulaşmak için Netanyahu'yu muhatap almak zorundayız" dedi.

"Kimse hukukun üstünde değil"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Almanya'yı ziyaret etmesi halinde tutuklanabileceğini söyledi. G7 toplantısı marjında yaptığı açıklamada Baerbock, "Alman hükümeti hukuka saygı göstermektedir ve kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

"Roma Statüsü'ne tarafız"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de Netanyahu'nun ülkesini ziyaret etmesi durumunda İngiltere'nin yasal süreci takip edeceğini belirterek, "Roma Statüsü'ne tarafız ve uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimize her zaman sadık kaldık" dedi.

G7 üyelerinden ABD, UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine karşı çıkmış ve kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. - ROMA

Kaynak: İHA

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