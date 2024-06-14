Politika

Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde ikinci gününde devam ediyor. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı.

G7 liderleri daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli olduğu "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılacak.

Papa ilk

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılacak. Papa Francis'in zirveye katılımı bir ilk niteliğinde. Tarihte ilk kez bir Papa toplantılara katılmış olacak. - PUGLİA