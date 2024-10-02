G7 Liderleri Orta Doğu'yu Görüşecek - Son Dakika
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Politika

G7 Liderleri Orta Doğu'yu Görüşecek

G7 ülkeleri, İtalya Başbakanı Meloni liderliğinde Orta Doğu'daki durumu ele alacak.

02.10.2024 17:01
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G7 ülkelerinin liderleri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğinde Orta Doğu'da yaşananları ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, G7 ülkelerinin liderlerinin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğinde Orta Doğu'da yaşananları ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştireceği kaydedildi. Meloni, kabinesine yaptığı açıklamada, "İtalya G7 dönem başkanı sıfatıyla diplomatik çözüm için çabalamaya devam edecek. Bugün ilerleyen saatlerde liderler düzeyinde bir toplantı organize ettim" dedi.

Son gelişmelerden endişe duyduğunu kaydeden Meloni, "Amaç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasıyla İsrail- Lübnan sınırında istikrarın sağlanmasıdır. Bu çerçevede İtalya olarak BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) yetkilerinin arttırılmasının gözden geçirmesi çağrısında bulunduk" dedi.

"İtalyan birliklerinin UNIFIL'den çekilmesine dair bir karar yok"

UNIFIL'e en önemli katkı sağlayan ülkelerden biri olan İtalya'da basın, Lübnan sınırında yaşananların ardından Meloni hükümetinin askeri gücünü çekmeyi planladığını iddia etti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İtalya'nın BM misyonlarından askerlerini çekeceği iddialarını yalanladı. Tajani, "Tüm imkanları sağlıyoruz. İtalyan birliklerinin UNIFIL'den çekilmesine dair bir karar yok. Tahliye ihtimaline ilişkin ise savaşlar devam ederken bir plan hazırlamamanın aptallık olacağı açıktır" dedi. - ROMA

Kaynak: İHA

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