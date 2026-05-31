Galibaf: Düşmana güven yok

31.05.2026 14:42
İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD ile anlaşma yapılmadan önce somut sonuçlar beklediklerini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yeniden meclis başkanı seçilmesi dolayısıyla düzenlenen yemin töreninde yaptığı açıklamada, "Düşmanın sözlerine ve vaatlerine güven yoktur. Bizim tek ölçütümüz, taahhütlerimizi yerine getirmeden önce somut sonuçların elde edilmesidir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, üst üste 7. kez meclis başkanı seçilmesinin ardından bugün yemin etti. İran Meclisi'nde düzenlenen oturumda yemin eden Galibaf daha sonra ABD ile ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Devlet medyasının bildirdiğine göre; Meclis Başkanı Galibaf, İran halkının haklarının güvence altına alındığına dair kesinlik olmadıkça Tahran'ın ABD ile olan ihtilafını sona erdirecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Muhammed Bakır Galibaf açıklamasında, "Düşmanın sözlerine ve vaatlerine güven yoktur. Bizim tek ölçütümüz, taahhütlerimizi yerine getirmeden önce somut sonuçların elde edilmesidir" ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı, kazanım elde edilmeden herhangi bir taahhüdün yerine getirilmeyeceğini ve İran halkının hakları garanti altına alınmadıkça hiçbir anlaşmanın onaylanmayacağını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

