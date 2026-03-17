Galibaf: Hürmüz Boğazı Savaş Öncesi Duruma Dönmeyecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin Körfez bölgesindeki ABD ve İsrail unsurlarına yönelik misillemeleri sürerken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, uluslararası deniz ticareti için büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin açıklamada bulundu. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek" ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Galibaf duruma ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Trump'tan ülkelere bölgeye savaş gemisi gönderme çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda uluslararası topluma Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için bölgeye savaş gemileri gönderme çağrısında bulunmuştu. Trump, Hürmüz Boğazı aracılığıyla petrol satın alan ülkelerin, boğazın güvenliği için katkıda bulunmaları gerektiğini ifade etmişti.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu. İran'ın kapatması ve saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına geldi. Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı. - TAHRAN