Galibaf: İran Meşru Müdafaa Hakkını Kullanacak

Politika

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, BM şartının 51. maddesi çerçevesinde kendisinde meşru müdafaa hakkını görmektedir ve bu saldırıya kesin ve uygun bir şekilde cevap verecektir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı misilleme saldırısına ilişkin konuştu. Galibaf, "Hava savunma güçlerimizin başarılı mücadelesi, Siyonist rejimin İran milletine karşı girdiği her çatışmada dünya genelinde bir alay konusu haline geldiğini göstermiştir. İran'ın Gerçek Vaad 2 operasyonu ile Siyonist rejimin son saldırısı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını açıkça göstermiştir. Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımları dışında hiçbir başarısı yoktur" dedi.

"İran, meşru müdafaa hakkına sahip"

İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırının çaresizlikten kaynaklandığını belirten Galibaf, bunun İsrail için bir başka yenilgi olduğunu söyleyerek, "Buna rağmen İran, BM şartının 51. maddesi çerçevesinde kendisinde meşru müdafaa hakkını görmektedir ve bu saldırıya kesin ve uygun bir şekilde cevap verecektir" dedi.

"ABD'yi, bu yasa dışı rejimi kalıcı bir ateşkese zorlaması gerektiği konusunda uyarıyoruz"

ABD'ye uyarıda bulunan Galibaf, "Siyonist rejimin suçlarının ana destekçisi olan ABD'yi, Gazze ve Lübnan'daki katliamı durdurması ve bölgedeki istikrarsızlığı önlemek için bu yasadışı rejimi kontrol altına alarak kalıcı bir ateşkese zorlaması gerektiği konusunda uyarıyoruz. ABD, bu rejimin dikkatsizliği ve savaş kışkırtıcılığıyla kendisi ve müttefikleri için kötü bir gelecek hazırlamasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırgan ve yasa dışı eylemlerini kınayan komşu ülkelere teşekkür eden Galibaf, "Bölgedeki istikrarın korunması ve bölgesel barış ile güvenliğin sağlanması, tüm ülkelerin bireysel ve ortak sorumluluğudur. Bu ilkeye ulaşmak, yalnızca herkesin iş birliğiyle mümkün olacaktır" şeklinde konuştu. - TAHRAN