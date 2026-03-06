İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran Meclis Başkanı Galibaf: İran\'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
06.03.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington yönetimini sert bir dille eleştirerek, "ABD'liler daha önce sert bir karşılık görmedikleri için yakında İran'ın geleceğini sadece başı dik İran milletinin belirleyeceğini anlayacaklar, Epstein çetesinin değil" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump hala dini liderimiz Ali Hamaney'i öldürerek kendisinin ve ABD askerlerinin başına nasıl bir felaket getirdiğini bilmiyor ve bir millete ne yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN GELECEĞİNİ İRAN MİLLETİ BELİRLER, EPSTEİN ÇETESİ DEĞİL"

Galibaf, eleştirisinde Trump dahil birçok ABD'li siyasi ismin, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dikkat çekti. Meclis Başkanı, "ABD'liler daha önce sert bir karşılık görmedikleri için yakında İran'ın geleceğini yalnızca başı dik İran milletinin belirleyeceğini anlayacaklar, Epstein çetesinin değil" ifadelerini kullandı.

"AYRILIKÇILAR HATA YAPARSA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK"

Galibaf, başka bir paylaşımında da ABD'yi eleştirerek, Washington yönetiminin bölgedeki çeşitli silahlı grupları İran'a karşı harekete geçirdiğine yönelik iddialara dikkat çekti. Galibaf, "Görünüşe göre ABD, suçlu Siyonist rejimi savunmak uğruna tüm varlıklarını ortaya koyarak büyük bir kumar oynamayı planlıyor. Hiçbir aklı başında insan böyle bir mezbahaya girmez. Değersiz ayrılıkçılar ise sınırlarını aşar ve hata yaparlarsa tarihin çöplüğüne gönderileceklerdir" dedi.

Kaynak: İHA

Muhammed Bakır Galibaf, Meclis Başkanı, Washington, Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:33:01. #.0.4#
SON DAKİKA: İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.