İran Meclis Başkanı Galibaf: İran\'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump hala dini liderimiz Ali Hamaney'i öldürerek kendisinin ve ABD askerlerinin başına nasıl bir felaket getirdiğini bilmiyor ve bir millete ne yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN GELECEĞİNİ İRAN MİLLETİ BELİRLER, EPSTEİN ÇETESİ DEĞİL"

Galibaf, eleştirisinde Trump dahil birçok ABD'li siyasi ismin, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dikkat çekti. Meclis Başkanı, "ABD'liler daha önce sert bir karşılık görmedikleri için yakında İran'ın geleceğini yalnızca başı dik İran milletinin belirleyeceğini anlayacaklar, Epstein çetesinin değil" ifadelerini kullandı.

"AYRILIKÇILAR HATA YAPARSA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK"

Galibaf, başka bir paylaşımında da ABD'yi eleştirerek, Washington yönetiminin bölgedeki çeşitli silahlı grupları İran'a karşı harekete geçirdiğine yönelik iddialara dikkat çekti. Galibaf, "Görünüşe göre ABD, suçlu Siyonist rejimi savunmak uğruna tüm varlıklarını ortaya koyarak büyük bir kumar oynamayı planlıyor. Hiçbir aklı başında insan böyle bir mezbahaya girmez. Değersiz ayrılıkçılar ise sınırlarını aşar ve hata yaparlarsa tarihin çöplüğüne gönderileceklerdir" dedi.