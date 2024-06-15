Galler Prensesi Kate Middleton, Kral III. Charles'ın resmi doğum günü geçit törenine katıldı - Son Dakika
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Politika

Galler Prensesi Kate Middleton, Kral III. Charles'ın resmi doğum günü geçit törenine katıldı

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, Kral III. Charles'ın resmi doğum günü geçit törenine katılarak Ocak ayından beri ilk kez halkın karşısına çıktı. Kanser tedavisi gören Middleton, tören öncesi eşi ve tahtın varisi Prens William ve çocuklarıyla birlikte Buckingham Sarayı'na geldi. Tören sonrası ailesiyle birlikte balkona çıkan Kral III. Charles, uçuş gösterisini izledi. Middleton, Mart ayında kanser teşhisi aldığını duyurmuştu.

15.06.2024 17:34
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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, Kral III. Charles'ın resmi doğum günü geçit törenine katılarak Ocak ayından beri ilk kez halkın karşısına çıktı.

İngiltere'de her yıl Haziran ayında yapılan "hükümdarın resmi doğum günü" kutlamaları gerçekleştirildi. İngiltere Kralı III. Charles'ın resmi doğum günü dolayısıyla geleneksel "Trooping the colour" adlı askeri geçit töreni düzenlendi. Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, tören öncesi eşi ve tahtın varisi Galler Prensi William, çocukları Prens George, Prens Louis ve Prenses Charlotte ile birlikte Buckingham Sarayı'na geldi. Beyaz bir elbise giyen Prenses Kate daha sonra geçit törenine katılmak üzere üç çocuğuyla at arabasıyla saraydan ayrılırken görüldü. Kate, Kral III. Charles'ın resmi doğum günü geçit törenine katılarak Ocak ayından beri ve kanser teşhisinden sonra ilk kez halkın karşısına çıkmış oldu.

Saraydan ayrılan Kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı karşısındaki The Mall Caddesi ve ardından Horse Guards Parade geçit töreni alanına doğru ilerledi. Askeri törenin ardından Kraliyet üyeleri, Buckingham Sarayı'na geri döndü. Ailesiyle birlikte balkona çıkarak halkı selamlayan Kral III. Charles, askeri uçakların katılımıyla düzenlenen uçuş gösterisini izledi.

Kral Charles'ın asıl doğum günü 14 Kasım, ancak hükümdarın resmi doğum günü kutlama töreni 260 yıldan fazla bir süredir Haziran ayında yapılıyor.

Kanser teşhisini Mart ayında duyurmuştu

Ocak ayıda geçirdiği karın ameliyatı sonrası görüntü vermeyen ve yokluğuna dair birçok spekülasyon çıkan Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta yayınladığı videoda ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olduğunu ve kansere yakalandığını ifade etmişti. Middleton, "O sırada kanser olmadığım düşünülüyordu. Ameliyat başarılı geçti. Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanserin mevcut olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Kralı III. Charles'ın ise Şubat ayında kansere yakalandığı duyurulmuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Galler Prensesi Kate Middleton, Kral III. Charles'ın resmi doğum günü geçit törenine katıldı - Son Dakika

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