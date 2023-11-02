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Gazeteci Cengiz Erdinç, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

Gazeteci Cengiz Erdinç, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı

Son Güncelleme: 02.11.2023 17:09

Gazeteci Cengiz Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Erdinç'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Gazeteci Cengiz Erdinç, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Cengiz Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan Erdinç'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

CENGİZ ERDİNÇ KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 1988 yılından beri gazetecilik yapıyor. Ankara ve İstanbul'da, aralarında Tempo, Ekonomi Politika, Express, Ekonomik Panorama, Siyah Beyaz, Aktüel, Demokrasi, Söz gibi yayınların da bulunduğu gazete ve dergilerde çalıştı. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi. Doğan Yurdakul ile birlikte yazdığı ilk kitabı Çetele 1998'de yayımlandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Balıkesir, Suç, Hukuk, Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazeteci Cengiz Erdinç, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Cengiz Erdinç, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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