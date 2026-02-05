Gaziantep Güneyşehir'de 4 bininci konutun hak sahibi belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törenle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir'deki 4 bininci konutun hak sahibi belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir'deki 4 bininci konutun hak sahipliği kura çekim törenine katıldı.

Kura töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber önderliğinde ortaya konulan Gaziantep Modeli'ne değinerek, kentin deprem sonrası en hızlı toparlanan il olduğunu belirtti. Yılmaz, şehri kalkınma ve gelişme yönleriyle takdir ettiklerini belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü sosyal konut hak sahipliği kura çekim töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Fatma Başkanımız şu ana kadar 14 bin konutun inşasını sürdürüyor. Bunların 4 bini tamamlandı. Daha önce 3 bin konutun kurası çekilmişti. Bugün ise çekilen kura sayısı 3 binden dörde çıkarılıyor ve bin konut için daha ilave kura çekimi yapılıyor. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kurada hak sahibi olacak ailelerimizin huzur, sevgi ve esenlik içinde yaşamalarını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, yarın depremin 3'üncü yıl dönümü. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, mekanlarının cennet olmasını diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan ülkemize bir daha böyle büyük acılar ve afetler yaşatmamasını niyaz ediyoruz. Geride kalan vatandaşlarımıza da sabır ve metanet diliyoruz. Bu 3 yıl boyunca yaraları sarmak için büyük bir gayret gösterdik. Sadece kamu bütçemizden doksan milyar liraya karşılık gelen bir harcama yaptık. 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Ancak çalışmalarımız yalnızca konutlarla sınırlı kalmadı. Yeni hastaneler, yeni okullar, yeni yollar inşa ettik. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerini hayata geçirdik" dedi.

"Gaziantep'in en hızlı toparlanan illerimizden biri olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz"

Depremde en hızlı toplanan şehrin Gaziantep olduğunu söyleyen Yılmaz, "Gaziantep'in en hızlı toparlanan illerimizden biri olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Bu durum bir tesadüf değildir. Bunun temelinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği 'Gaziantep modeli' bulunmaktadır. Peki nedir Gaziantep modeli? Farklı düşüncelerimiz olabilir; ancak Gaziantep'in ortak menfaatleri söz konusu olduğunda herkes birlik ve beraberlik içinde hareket eder. Merkezi idare, yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversiteler aynı hedefe kilitlenir. İşin özü budur. Uzun yıllar kalkınma bakanlığı yaptım. Milli gelir, kişi başına düşen gelir, istihdam oranları gibi göstergeler sonuçtur. Asıl önemli olan bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerdir. Kalkınmış toplumlar, ortak hedefler belirleyebilen ve bu hedeflere ulaşmak için iyi organize olabilen toplumlardır. Gaziantep bu yönüyle yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir kalkınma ve gelişme modelidir. Bu nedenle Gaziantep'i takdirle anıyoruz. Gaziantep aynı zamanda gazi bir şehirdir. Bu ayın 8'inde gazilik unvanını alışının yıl dönümünü idrak edeceğiz. Milli mücadele ruhunu en güçlü şekilde yaşamış şehirlerimizden biridir. Derin bir tarihi ve manevi mirasa sahiptir. Bununla birlikte üretimi, sanayisi, girişimciliği ve çalışkan insanlarıyla modern dünyaya gerçek anlamda uyum sağlamış bir ilimizdir. Gaziantep'le ve Gazianteplilerle iftihar ediyoruz. Gaziantep, birliğin, beraberliğin, huzurun ve kardeşliğin de şehridir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Kökenimiz, etnik kimliğimiz ya da mezhebimiz ne olursa olsun hepimiz bu aziz milletin mensuplarıyız. Irkçılığı reddediyoruz. Bizim millet anlayışımız; kapsayan, kucaklayan bir anlayıştır" dedi.

"Kimlik siyasetine ve kimliklerin çatışma unsuru haline getirilmesine karşıyız. Bu bakış açısıyla Suriye'ye de yaklaşıyoruz. Türkmeniyle, Arabıyla, Kürdüyle Suriye'deki herkes bizim kardeşimizdir" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onların huzuru ve istikrarı, bizim huzurumuz ve istikrarımızdır. Türkiye, özellikle de Gaziantep, bu süreçte tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. Cumhurbaşkanımız, tüm baskılara rağmen insani ve vicdani duruşundan taviz vermemiştir. Suriye'deki istikrarla birlikte Gaziantep'in önünde yeni ekonomik ufuklar açılacaktır. Büyüyen Gaziantep'in konut ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımız sürüyor. Bugün Şahinbey Belediyemiz on bin ilave konut hedefini açıkladı. Bu sayıyı yirmi bine, Şehitkamil'deki projelerle birlikte daha da artırmayı hedefliyoruz. Toplamda 70 bin konuta ulaşan bir tablo ortaya çıkıyor. Gaziantep'in bereketiyle bu hedeflerin daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isterim: Hiçbir iş kendiliğinden olmaz. Çalışmadan, emek vermeden, alın teri dökmeden olmaz. Taş üstüne taş koymak birlik ve beraberlik ister. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu ülke için emek veren tüm bakanlarımıza, kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, işçi ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çekilecek kuraların ailelerimize sıcak bir yuva, huzurlu bir gelecek getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

"Şikayet etmiyor çare buluyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentteki bütün yöneticilerin bir kardeşler topluluğu olduğunu belirterek, "Gaziantep Modeli birlikten rahmet var, birlikten kuvvet doğar modeli. Burada bir medeniyet, felsefe var. Yuva sıcaklıktır, güveneceğin liman, huzur ve sükunettir. Valimizle sahada vatandaşlarla konuştuğumuzda konut, kira sorununu dile getirdiler. Şikayet etmiyor çare buluyoruz. İki yıl önce burası dağdı, kimse inanmadı. 2 yıl içerisinde bir şehir ortaya çıktı. Formülümüz tek tip değil. 3 tip var. Esnaf birliklerine kooperatif kurdurduk. Hepsi kendi evini yapıyor. İkincisi şu anda 300 bin kişinin çalıştığı organizede yönetmelik değiştirdik, artık taşımayacağız. İşçimiz organizeye gidene kadar yoruluyor. 2 milyon metrekareyi ayırdık, 15 bin konutta orada yapılacak. Kardeşlik modelimiz Türkiye modeli olana kadar, Gazze'de ki çocuklar öldürülmeyene kadar, Gazinin çocuklarının verdiği mücadeleyle hak için adalet için çalıştıysak sonuna kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Yadımcısı Yılmaz'ı 7'nci ayın sonunda ağırlamak istediklerini belirterek, "Şehitkamil Belediyesi olarak Murat Kurum Bakanımızın destekleriyle 10 bin konutumuzun ilk etabı olan 3 bin konutun kura çekimi için Cumhurbaşkanı Yardımcımızı davet ediyoruz. Şehitkamil ve Şahinbey Türkiye'nin en büyük ilçeleri. 56 ilden büyük. Bu ilçelerden gerekli olanları çok 3 belediye başkanı olarak çok iyi biliyoruz. 3 belediye başkanının da tek bir isteği var. İnsanımızı kaliteli konutlarla, depreme dayanıklı konutlarla ucuza kira öder gibi ev sahibi yapma derdiydi" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP