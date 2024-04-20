Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası ilk toplantısı olan 2024 yılı Nisan Ayı Dönemi Birinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen birleşimde, meclis divan katipleri, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri ve yeni komisyon üyeleri seçildi.
"Gaziantep modelinin Türkiye modeli olmasını arzu ediyorum"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni meclis dönemi için yaptığı açılış konuşmasında seçimlerin ülkeye, şehre ve meclise hayırlı olmasını dileyerek seçilen bütün belediye başkanlarını ve meclis üyelerini tebrik etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin birlik için bir çalışma anlayışı olduğuna vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, "Bu çalışma anlayışına göre memleket meselesi, doğduğumuz topraklara hizmet etmek bizim için çok önemli. 10 yıldan beri hizmet ettiğim bu mecliste fikir kimden gelirse gelsin partisi ne olursa olsun doğruysa, memleketin yararınaysa buradan hizmet etme anlayışıyla başladık. Bu modelin ne kadar iyi tuttuğunu yeni dönemde de milletimizin bize güven ve istikrar ortamını verdiğini görüyorum. Milletimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde çok daha başarılı işler yapacağımız inancındayım" dedi.
Meclis divan katipliği, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri belli oldu
Mecliste yapılan oylamada Meclis Divan Katipliği seçimine 2 yıl süreyle asil üye olarak Mehmet Okutan ve Mustafa Durmuş seçilirken yedek olarak da Salih Uygur ile Ali Göl seçildi. Mecliste ayrıca Meclis Başkan Vekilliği oylaması yapıldı. Oylamada 1'nci Başkan Vekili Halil Uğur olurken 2'nci Başkan Vekili Hakan Aslansoy seçildi. 1 yıllığına görev yapacak Encümen Üyeliğine ise Halil Uğur, Hakan Aslansoy, Sait Şahin, Celalettin Terlemez ve Ersin Atar isimleri belirlendi.
Yeni dönemin komisyon üyeleri seçildi
Plan Bütçe Komisyonu seçiminde 1 yıl süreyle Hakan Aslansoy, Sait Şahin, Ali Göl, Abbas Coşkun, Salih Uğur, İbrahim Halil Arslan, Yakup Aslan, Hasan Şencan ve Mehmet Sucu seçildi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na ise 1 yıl süreyle Halil Uğur, Cuma Güzel, Kemal Vural, Mehmet Yıldırır, Mehmet Özdemir, Bekir Öztekin, Umut Yılmaz, Ali Doğan, Mustafa Güzel seçildi.
Ulaşım Komisyonu seçimi 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Halil Uğur, Kenan Üzümcü, Salih Uygur, Abdulkadir Sökücü, Cuma Kaymakçı, Atilla Sarıkaya, Yılmaz Güler, Mehmet Baştemur, Ural Yıldırım belirlendi.
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu seçimi 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Mustafa Durmuş, Mehmet Özçelik, Mehmet Hamzaoğlu, Celalettin Terlemez, Mahmut Işık, Mehmet Güzel, Tanju Bayındırlı, Ersin Atar, Hasan Şencan seçildi.
Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi 1 yıl süreyle; Hakan Aslansoy, Ali Göl, Mehmet Açıkgöz, Murat Özgüler, Mehmet Çelik, İbrahim Halil Arslan, Nizamettin Özseven, Uğur Acıoğlu, Mehmet Sucu olarak belirlendi.
Hukuk Komisyonu seçiminde 1 yıl süreyle; Salih Uygur, Mehmet Okutan, Mehmet Hamzaoğlu, Mustafa Durmuş, Celalettin Terlemez, Erim Arıkan, Tanju Bayındırlı, Umut Yılmaz, Uğur Acıoğlu seçildi.
Tarife Komisyonu seçiminde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Abdulkadir Sökücü, Kenan Üzümcü, Mehmet Açıkgöz, Abbas Coşkun, Mehmet Ateş, Mustafa Durmuş, Mehmet Baştemur, Yılmaz Güler, Ural Yıldırım belirlendi.
Turizm ve Estetik Komisyonu 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Murat Özgüler, Abdulkadir Sökücü, Mehmet Özçelik, Salih Uygur, Cuma Kaymakçı, Mehmet Kaya, Ersin Atar, Talip Yılmaz, Nizamettin Özseven seçildi.
Kadın- Erken Fırsat Eşitliği Komisyonu 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Mustafa Durmuş, Mehmet Hamzaoğlu, Mehmet Okutan, Salim Uğur, Fadime Sayın, Mehmet Baştemur, Sadin Kelek 7 kişi belirlendi.
Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Kemal Vural, Mehmet Yıldırır, Kenan Üzümcü, Mehmet Hamzaoğlu, Abbas Coşkun, Yusuf Bülbül, Talip Yılmaz, Fadime Sayın, Yakup Aslan seçildi.
Deprem ve Doğal Afet Komisyonu seçiminde ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Kemal Vural, Mehmet Yıldırır, Mehmet Okutan, Ali Göl, Abbas Coşkun, Yusuf Bülbül, Mehmet Sucu, Mehmet Baştemur, Yılmaz Güler seçildi.
Fatma Şahin, yeni dönemin projelerini anlattı
Meclis toplantısının son bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde yapılması planlanan projeleri meclis üyelerine yaptığı sunumla anlattı. Sunumda Şahin, Düzbağ Barajı, altyapı yatırımları, iklim değişikliğinin kente olumsuz etkileri üzerinde durdu. Ayrıca şehrin başlıca sorunları olarak görülen ulaşım ve konut sorunlarına değindi. Metro projesi, Gaziray hattının genişletilmesi gibi merak edilen soruları yanıtladı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Politika › Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-İsrail gerilimini değerlendirirken, "Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli formülün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail arasındaki gerilim, yarın başka bir savaş türü, öbür gün başka bir ülkenin içinde çıkan başka bir iç karışıklık, toplumsal rahatsızlık. Bunların hepsi olmaya devam edecektir'' dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi’nin çok yakın bir süre içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.
DEM Partili Viranşehir Belediyesi Eş Başkanları, AKP'den devralınan belediyenin borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğunu açıkladı. Borç miktarının ilerleyen zamanlarda artabileceği belirtildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Güler, yeni dönemin ilk mesajlarını vererek, az laf çok iş yapacaklarını ve uyum içinde çalışacaklarını belirtti.
Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi'nin 334 milyon 921 bin TL borcu olduğunu açıkladı. Gürbüz, borçların halka hizmet etmelerine engel olmayacağını belirtti ve Elbistan'ın daha güzel günler beklediğini söyledi.
Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe için İskilip Köprübaşı Camisi'nde mevlit okutuldu. Mevlit programına İskilip Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Müftüsü, AK Parti Çorum İl Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında mevlide katılanlara lokum ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile görüşerek dünyanın görünümü üzerine sohbet etti. Gopinath, görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçim sürecinde verdiği sözleri gerçekleştirmeye başladı. İlk 2 ton suyun 1 lira olması ve cemevlerinin sudan ücretsiz yararlanması gibi sözlerini yerine getiren Zeyrek, borçları da inceleyerek gereksiz faturaları tespit etti ve ödemeleri gerçekleştirdi. Manisa'nın gelir elde etmesi için projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Zeyrek, halkın sesini duyan ve parasını halk için harcayan bir anlayışın geleceğini söyledi.
TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği' yapıldı. Çocuklar, Meclis bahçesinde çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Türkiye'nin uzay giden ilk astronotu Alper Gezeravcı da etkinliklere katılarak çocuklarla zaman geçirdi.
Beyoğlu'nda seçim öncesi çocuk oyun alanına dökülen mıcır ile kaçak otopark yapılmak istendi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri işgale müdahale ederek alanın girişini kapattı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Umut Akpınar, önceki dönemden kalan 528 milyon TL borcu açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?