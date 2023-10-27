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Metro istasyonunda bayrağımıza yapılan saldırı anı kamerada - Son Dakika

Metro istasyonunda bayrağımıza yapılan saldırı anı kamerada

Son Güncelleme: 27.10.2023 16:02

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro durağına asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken kişi tutuklandı. Olayın yankıları sürerken şüphelinin bayrağa saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları nedeniyle metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şahıs, polis memuru tarafından yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

POLİS MEMURUNUN UYARISINI DİKKATE ALMADI

25 Ekim Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayrakları, Erhan T. (38) tarafından yırtılmak istendi. O sırada orada bulunan polis memuru E.G. (24) şahsı uyardı. Ancak buna rağmen şüpheli eylemine devam etti. Bunun üzerine polis memuru, şahsı yakalamaya çalıştı.

Metro istasyonunda bayrağa yapılan saldırı kamerada

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Erhan T.'nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında E.G. isimli polis memuru ve Ü.B.(36) isimli özel güvenlik çalışanı yaralandı. Şüphelinin yaralama, yağma, narkotik madde gibi farklı suçlardan 14 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Gözaltına alınan şahıs, "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Metro istasyonunda bayrağımıza yapılan saldırı anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metro istasyonunda bayrağımıza yapılan saldırı anı kamerada - Son Dakika
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