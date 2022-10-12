Gazprom Başkanı Miller: "Türkiye'nin AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz"

Rus petrol şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, " Türkiye'nin AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz" dedi.

Rus petrol haftası nedeniyle düzenlenen konferans öncesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus petrol şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Akım'daki sabotaj nedeniyle kaybedilen transit gaz hacminin, Türkiye bir "merkez" (hub) haline getirilerek Karadeniz bölgesine aktarılabileceğini söylemesi üzerine Miller, "Gazprom, yeni gaz transfer tesisleri inşa etmeye teknik olarak hazır. Bir dağıtım merkezi oluşturulmasına gelince, AB ile Türkiye sınırında bir gaz ticaret alanı oluşturulması konusunu kuşkusuz ki değerlendirmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

Asya pazarına da Rusya'nın büyük bir enerji arzı gerçekleştirdiğini belirten Miller, "Asya pazarına tedarik en kısa sürede artabilir" dedi. - MOSKOVA