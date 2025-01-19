Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Sonrası Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika
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Politika

Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Sonrası Güvenlik Önlemleri Artıyor

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından Gazze'de güvenlik önlemleri artırıldı. Binlerce polis memuru bölgeye görevlendirildi ve belediyeler, sokak rehabilitasyon çalışmalarına başladı.

19.01.2025 14:06
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Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yapılan açıklamada, "Hükümetin çeşitli vilayetlerde güvenlik ve düzeni sağlama planının bir parçası olarak binlerce Filistinli polis memuru bölgede görevlendirildi ve belediyeler sokakları rehabilite etmeye başladı" denildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin çeşitli vilayetlerde güvenlik ve düzeni sağlama planının bir parçası olarak binlerce Filistinli polis memuru bölgede görevlendirildi ve belediyeler sokakları rehabilite etmeye başladı" denildi.

Normal hayatın hızlı ve kademeli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için bakanlıkların ve kurumların tamamen hazır olduğu vurgulanan açıklamada, "Yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ateşkesin yürürlüğe girmesinden 7 gün sonra başlayacak. Halkımızı resmi hükümet kaynaklarından bilgi almaya, potansiyel tehlikelerden kaçınmak için yıkılmış bölgelerden uzak durmaya, ani çöküşleri önlemek için bombalanan evlerden kaçınmaya ve şüpheli roket ve nesnelerden uzak durmaya çağırıyoruz. Güvenlik talimatlarına uyulması ve farkındalık düzeyinin artırılması çok önemlidir" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Sonrası Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Sonrası Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika
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