Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 52 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 762'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 82 can kaybının kayıtlara geçtiği, 247 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözde yardım dağıtımları sırasında 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 78'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 782'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 179'a ulaştı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybı 7 bin 200'e, yaralı sayısı ise 25 bin 615'e yükseldi.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 762'ye, yaralı sayısı ise 137 bin 656'ya çıktı. - GAZZE