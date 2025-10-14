İsrail'in onayı bekliyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İsrail'in onayı bekliyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
14.10.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in onayı bekliyor! Gazze\'yi yönetecek isimler belli oldu
Haber Videosu

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Gazze Şeridi'ndeki Barış Planı çerçevesinde oluşturulan geçici hükümetteki 15 Filistinli teknokrasinin isimlerinin belirlendiğini duyurdu. Abdelatty, bu isimlerin şu anda İsrail tarafından incelendiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki Barış Planı kapsamında Gazze şehrini yönetecek 15 Filistinli teknokrattan oluşacak geçici hükümetteki isimlerin belli olduğunu aktardı.

GAZZE'DE GEÇİCİ YÖNETİMDE YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty dün ülkede gerçekleştirilen Barış Zirvesi'nin ardından Gazze şehrinin yönetimine ilişkin açıklamada bulundu. Abdellaty, Gazze Şeridi'ndeki Barış Planı kapsamında Gazze şehrini yönetecek 15 Filistinli teknokrattan oluşacak geçici hükümetteki isimlerin belli olduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Bakanı söz konusu isimlerin hali hazırda İsrail tarafından araştırıldığını ancak açıklanmadığını aktardı.

"BARIŞ KURULU, GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINDA DESTEK SAĞLAMALI"

Abdelatty açıklamasında, savaş sonrası Gazze'nin idaresinde rol oynayacağı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından yönetileceği öngörülen "Barış Kurulu" yapılanmasına değinerek, "Gazze'de halkın günlük yaşamıyla ilgilenilmesi için bu kişileri görevlendirmemiz ve Barış Kurulu'nun da maliye konusunda destek sağlayarak Gazze'nin yeniden inşası için gelecek para akışını denetlemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Abdelatty bölgede sağlanan ateşkesin ve Barış Planı'nın Hamas tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak, "Hamas geçiş sürecinde bir rol oynamayacak. Bu konuda taahhüt verdiler ve bu yüzden de Gazze halkının günlük yaşamıyla ilgilenecek bir idari komitenin görevlendirmesi için çalışmalarını yürütüyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, İsrail, kahire, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in onayı bekliyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu Türkiye ülke genelinde 5G’ye geçiyor Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor
Lokantada mahsur kalan takımının hesabını ödeyen Yüksel Yeşilova, zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı Lokantada mahsur kalan takımının hesabını ödeyen Yüksel Yeşilova, zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı
Trump’tan Meloni’ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?
Trump’tan tarihi zirvede kızına unutamayacağı jest Liderler alkışlamak zorunda kaldı Trump'tan tarihi zirvede kızına unutamayacağı jest! Liderler alkışlamak zorunda kaldı
Savcıdan Tunç Soyer talebi Tutukluluğunun devamı istendi Savcıdan Tunç Soyer talebi! Tutukluluğunun devamı istendi
Lamine Yamal’a 400 milyon euro’luk eşi benzeri görülmemiş teklif Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif
6 yaşında toplamaya başladı, 12’sinde müze kurdu 6 yaşında toplamaya başladı, 12'sinde müze kurdu
Samsunspor’dan kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara jest Samsunspor'dan kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara jest
Sevdasını duvara yazan vatandaşa, belediye personelinden tebessüm ettiren mesaj Sevdasını duvara yazan vatandaşa, belediye personelinden tebessüm ettiren mesaj

17:58
İsmi Fenerbahçe ile anılan Lewandowski’ye büyük şok
İsmi Fenerbahçe ile anılan Lewandowski'ye büyük şok
17:46
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren haber Dünya devi yıldız isme talip
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren haber! Dünya devi yıldız isme talip
17:44
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi
17:39
Turhan Çömez’in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan’ı küplere bindirdi
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi
17:23
“Valiye şemsiye var, gazilere yok“ haberini yapan muhabir gözaltına alındı
"Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberini yapan muhabir gözaltına alındı
17:14
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye’de ’’Altın başkenti’’ olan ilimiz
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de ''Altın başkenti'' olan ilimiz
16:46
Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak
Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak
16:25
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti
15:13
İşte il olmaya aday 19 ilçemiz Plaka kodları da böyle olacak
İşte il olmaya aday 19 ilçemiz! Plaka kodları da böyle olacak
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 18:16:21. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in onayı bekliyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.