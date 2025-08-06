Gazze\'ye Yardım Tırları İzin Bekliyor

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü ambargo altındaki Gazze'ye yardım tırlarının geçişine izin verilmemesini, "Tırlar kapılarda değil vicdanların eşiğinde bekliyor" sözleriyle eleştirdi.

İsrail'in saldırı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridine, insani yardımlar havadan paraşütle indirilmeye çalışılıyor. İsrail'in sınır kapılarından yardım girişlerine izin vermemesi sebebiyle Gazze'de yaşanan insanlık dramı her geçen gün artarken, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, yaşanan krize dikkat çekerek yardım koridorunun açılması çağrısı yaptı.

Milletvekili ün, "Anadolu'dan Meclis'e, Meclis'ten Gazze'ye çağrımız insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'ye insanı yardım koridorunun açılması için. Gazze'ye aylar sonra en iyi şartlarda günlük ortalama sadece 84 tır girebildi. Oysa Gazze'nin sağlık ve gıda temini için günde en az 600 tıra ihtiyacı var. Gazze sınır kapılarında şu anda 22 bin insani yardım tırı bekletiliyor. Tırlar kapılarda değil vicdanların eşiğinde bekliyor" diyerek yardım tırlarının geçişine izin verilmesini talep etti. - DENİZLİ