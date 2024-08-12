Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama

Gelecek Partili vekiller, AK Parti\'ye geçecek iddialarına yalanlama

Gelecek Partisi milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve bu yöndeki haberleri kesin bir dille yalanlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ''Biz bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız'' dedi.

12.08.2024 16:35
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddiaları reddetti. Özdağ, yaptığı açıklamada "Bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

HER ŞEY TEMURCİ'NİN GÖRÜŞMESİYLE BAŞLADI

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin "Görüşmeden haberim var bilgim dahilinde. Cumhurbaşkanlığı makamında kim olursa olsun davete icabet ettiğini ve edeceğini" açıklamasında bulunmuştu. Davutoğlu'nun bu açıklaması, kamuoyunda ''Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçişlerin olacak'' şeklinde yorumlara neden olmuştu.

"AK PARTİ'YE GEÇECEKSEK BİRLİKTE GEÇERİZ"

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına yapmış olduğu açıklamalar ise bu iddiaları tekrar gündeme getirdi. Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Yamalı, "Ahmet Davutoğlu'nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti'ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz, özellikle 'muhafazakâr camiadaki bölünmeyi nasıl toplarız, bu dağınıklığın nasıl üstesinden geliriz' diye herkesle konuşuyoruz" dedi.

"BİZ BULUNDUĞUMUZ YERDEYİZ"

Bugün de bazı basın yayın kuruluşlarında Gelecek Partili milletvekillerinin AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü için hazırlık yaptığı ve oraya geçeceğine yönelik yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Özdağ, "Biz bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız. 5 kişi AK Partiye gidiyor diye haberler çıkıyor. En son benim adıma da çıktı ama arayıp bana soran yok. Biz bir grup kurduk ve çok başarılı bir muhalefet olduk. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu ile görüşecek. Dervişoğlu, genel merkezimize bir iadeiziyarette bulunacak. Görüşmeden sonra ise bir basın açıklaması gerçekleştirecek olan Genel Başkanımız, çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda da bulunacak" diye konuştu.

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