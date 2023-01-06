6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi - Son Dakika
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6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi

06.01.2023 10:38

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, dün Altılı Masa'nın yaklaşık 10 saat süren toplantısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda, "Biz bir kültür oluşturuyoruz. Tek aday açıklayacağız. Şimdi açıklamanın vakti geldi" dedi. Davutoğlu ayrıca somut bir şekilde bir ismin gündeme gelmediğini de sözlerine ekledi.

Altılı Masa dün akşam Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplandı. Toplantı yaklaşık 10 saat sürerken Cumnhurbaşkanlığı adaylığı konusunda istişare sürecinin başlatılması kararı alındı. Davutoğlu da Halk TV'de katıldığı programda toplantının ayrıntılarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"TEK ADAY AÇIKLAYACAĞIZ"

Davutoğlu, dün gerçekleştirilen toplantıda iki metnin kabul edildiğinin altını çizerken, "Seçim sonrası görev dağılımının nasıl olacağına dair rolleri netleştirdik. Biz bir karar aldığımızda CHP seçmeninin hassasiyetlerini gözeteceğiz. CHP karar aldığında muhafazakar seçmenin hassasiyetini gözetecek. Biz bir kültür oluşturuyoruz. Tek aday açıklayacağız. Şimdi açıklamanın vakti geldi" dedi.

Ahmet Davutoğlu aday konusunda ilk defa bu kadar net konuştu: Tek aday açıklayacağız, şimdi açıklamanın vakti geldi
Ahmet Davutoğlu

"GENEL BAŞKANLAR HER STRATEJİK KARARDA İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAKLAR"

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar" açıklamasını yapan Davutoğlu, "Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz, sonunda çözüyoruz meseleyi" ifadelerini kullandı.

"DÜN ADAYI KONUŞMADIK"

Davutoğlu cumhurbaşkanı isminin konuşulma vaktinin geldiğini ifade ederken, "Dün toplantıda isim konuşmadık ama kriterleri konuştuk. Bizim iki önceliğimiz var. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve mecliste çoğunluğu sağlamak. Dün tarihi bir eşikti. Söylem ve metin aşamasını bitirdik. Şimdi eyleme geçme vakti geldi. O da seçimi kazanmak ve sonrasında devleti yönetmek" açıklamalarında bulundu.

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