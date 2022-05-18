Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır - Son Dakika
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır

18.05.2022 20:49

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Atatürk Havalimanı'nın yıkılması hakkında da değerlendirmeler yapan Davutoğlu, "Türkiye imar, faiz ve uyuşturucu baronlarına karşı çıkmadıkça bugün Atatürk Havalimanı yıkılır yarın başka bir yer. Üç barona meydan okumadıkça şehirlerimizi de ülkemizi de kurtaramayız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve beraberindeki heyet ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Parti merkez binasında gerçekleşen ziyaret sonrası iki lider basın açıklamasında bulundu.

"YEŞİLİN KENDİSİNİ DEĞİL, DOLARINI GÖRÜYORLAR"

Liderlerin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan basın toplantısında Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Ben başbakanken de sırf bu yıkımı engelleyebilmek için burada herhangi yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek demiştim. Ve ihtiyat havalimanı olarak muhafaza edilip çok geniş bir yeşil alana dönüştürülecek diye düşünmüştük. Şimdi kaygım odur ki bu yıkım da bunun da onu parçası, İstanbul'da talan etmedikleri her yerde Erdoğan ve çevresindekiler yeşil dolar görüyorlar. Yeşilin kendisini görmüyor, yeşilin dolarını görüyor. Mesele burada. Yeşil park diyerek yeşile alıştıracaklar, sonra o yeşil parkı dolarlara dönüştürmenin rant hesaplarını yapacaklar. Burada artık neşter atma vakti geldi. Üç barona meydan okumadıkça şehirlerimizi de ülkemizi de kurtaramayız." dedi.

"3 BARONA KARŞI ÇIKMADIKÇA YARIN DA BAŞKA BİR YER YIKILIR"

Açıklamalarının devamında ise Davutoğlu, "Türkiye imar, faiz ve uyuşturucu baronlarına karşı çıkmadıkça bugün Atatürk Havalimanı yıkılır yarın başka bir yer" ifadesini kullandı."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Atatürk Havaalanı'nın nasıl kullanılması gerektiği hakkında da konuşan Davutoğlu, "Bizim parti olarak görüşümüz orası asla rezidans ve diğer yapılara açılmamalıdır. Bunun takipçisi olacağız. Mutlaka yeşil alan olarak muhafaza edilmeli. Muhtemel bir depremde İstanbul halkının sığınacağı bir alan olarak muhafaza edilmeli. Pistler de muhafaza edilerek ihtiyaç halinde havaalanı olarak kullanılmalı. Bu yıkıma karşı bütün partiler omuz omuza durması kanaatindeyim." dedi.

İNCE'YE PASTA SÜRPRİZİ

Basın toplantısının sonunda İnce'yi bir sürpriz bekliyordu. Memleket Partisi'nin kuruluşunun 1. yılı olduğunu belirten Davutoğlu, önceden hazırlattığı pastayı kameralar önünde İnce'ye pasta kestirdi. Bu sürpriz karşısında bir hayli şaşırdığı gözlenen İnce, "Bir siyasi parti, başka bir siyasi partinin doğum gününü hiç böyle kutlamış mıdır? Bu ilk midir?" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır - Son Dakika


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