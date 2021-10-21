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Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı - Son Dakika

Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı

21.10.2021 17:34

Gelecek Partisi Gaziantep İl Teşkilatı'nda hareketli günler yaşanıyor. Şahinbey ilçe Başkanı Yaşar Yapar'ın il yönetimi tarafından görevden alınmasına tepki gösteren çok sayıda partili istifa etti.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nde toplu istifa şaşkınlığı yaşanıyor. Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar'ın, İl Başkanı Bekir Öztekin tarafından görevden alınmasına tepki gösteren çok sayıda partili, istifa dilekçesi sundu. Görevden alındığı konuşulan Yapar ise kendisinin daha önceden istifa ettiğini öne sürüyor.

İLÇE YÖNETİMİYLE BİRLİKTE BIRAKTI

Gelecek Partisi Gaziantep İl Başkanı Bekir Öztekin, 11 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar'a görevden el çektirildiğini açıklamıştı. Ardından Yaşar Yapar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri birlikte yaptığı basın toplantısında partiden ve görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.

"GÖREVDE GELDİĞİMİZDEN BERİ DÜŞMAN GÖRÜYOR"

Göreve geldiği günden bu yana İl başkanı Bekir Öztekin'in kendilerini düşmanı gibi gördüğünü belirten Yapar, görevden alındığı yönündeki iddialara da cevap vererek şunları söyledi:

"Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım birlikte bu yolla çıktık ve güzel işlere imza attık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren partimize yakışan bir ilçe binası açtık ve il başkanlığının yapmadığı programları ben ve arkadaşlarım ile birlikte yaptık. Ancak bunu yaparken bize destek olması gereken İl Başkanı Bekir Öztekin her zaman köstek oldu. Yetkisi olmadan beni görevden aldığına dair basında haberler çıktı.

"ÖNCE BİZ İSTİFA ETTİK"

Bunlar doğru değil. Öztekin'in bizim istifa edeceğimizi duyduktan sonra bir algı oluşturarak, 'ben görevden aldım' gibi haberleri basınla paylaştı. Öztekin'in böyle bir yetkisi yok. Şu ana kadar tarafıma Genel Merkez tarafından tebliğ edilmiş bir tebligat gelmedi. Biz kendi almış olduğumuz kararla istifa ettik. Yönetim kurulu arkadaşlarımla yapmış olduğumuz toplantı neticesinde, arkadaşlarım da biz beraber geldik beraber gidelim kararını aldık."

Gelecek Partisi'nde toplu istifa şaşkınlığı! Tepkilerini dile getirip, partiden ayrıldılar
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı

Gelecek Partisi, Gaziantep, Şahinbey, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı - Son Dakika
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