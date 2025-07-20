Gelecek Partisi\'nden İstifalar

GELECEK Partisi İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, partilerinden istifa etti.

Şahin ve Temurci, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak açıklamada, "Büyük umutlarla kurduğumuz Gelecek Partisi'nin içinde olduğu mevcut durumun Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesi artık imkansız hale gelmiştir. Gelecek Partisi büyük bir iddiayla kurulmuş, kuruluş döneminde hem Genel Merkez nezdinde hem de teşkilatlarda çok iyi bir kadro oluşturmuştur. Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlarımız olağanüstü gayretler ortaya koymuştur. Partimiz kuruluş döneminde vatandaşın sahip çıkabileceği bir potansiyele sahipken bugün gelinen noktada 'siyasetteki konjonktürel dalgalanmaya göre kendisine yer bulmaya çalışan bir siyasi yapı' haline dönüşmüştür. Öyle ki; organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanına ve milletvekillerine başarı dilenen açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada siyasi duruşumuza ve vicdani sorumluluğumuza daha fazla aykırı düşmemek adına kurucusu olduğumuz Gelecek Partisi'nden istifa ediyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, milletvekillerimize, genel merkez yöneticilerimize, İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. İnsanımızın daha iyi bir geleceği hak ettiğine olan inancımızdan, dolayısıyla ülkemiz için verdiğimiz mücadeleden vazgeçmiş değiliz. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte gerçekçi zeminlerde sonuna kadar sürecektir" denildi.