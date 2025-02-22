Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

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Gelecek Partisi'nin kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa etti. Kulislerde, Özbudun'un yarın gerçekleştirilecek kongrede AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

22.02.2025 17:32  Güncelleme: 18:42
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Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa etti.

ÖZBUDUN, GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİ

Gelecek Partisi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Partinin kurucuları arasında yer alan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, istifa etti.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Özbudun, tek cümlelik istifa açıklaması yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." dedi.

Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Seray Yazıcı istifa etti

"AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİASI

Öte yandan Özbudun'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kulis bilgisine göre, Özbudun'un AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Özbudun'un yarın gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre'de AK Parti'ye katılım sağlayacağı konuşuluyor.

SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?

Serap Yazıcı, (d. 1962, Ankara) Türk Anayasa Hukuku profesörüdür. On üç yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı. 2009'da, "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" ve "Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine" başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

Siyaset ve hukuk alanında çok sayıda eseri ve farklı kuruluşlar tarafından verilen ödülleri bulunmaktadır. "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" adlı eseriyle 2010 yılında TÜBA – "Kayda Değer Eser Ödülü"nü, 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı "Yılın En Başarılı Kadın Hukukçusu Ödülü"nü, 2014 yılında Demokrasi Denetçileri Derneği "Lider Kadınlar Ödülü"nü aldı. Serap Yazıcı Özbudun, 28. dönemde Antalya Milletvekili seçilmiştir. TBMM Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyesidir.

Gelecek Partisi\'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Casper:
    İhtiyar Bayan Evinde Otur Aç mı Kaldın? 57 30 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    sen oraya chplilerin oyları ile geldin 64 17 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    gercekleri goremedigi cok belli 46 26 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞAŞIRDIK Mİ HAYIR 52 16 Yanıtla
  • 16bjk Özgür:
    CHP kontenjanından vekil oldun ayıp ayıp 50 15 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Ülke de Mantar gibi Parti Türedi. yavv 50 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    doktor oldu prof oldu tebrik ederim azimini karsiligini almis. sistem bozuk oluncavprof da olsan hukuk sistemindeki aksakliklara mudahele edemiyorsun bos is siyaset isi benim alacak davam 8 sene oldu sonuclanmadi bir ev geliyordu o parayla simdi alsam bir oda geliyor benim icin bos is unvanlar 36 7 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Herkes yalan dünya der ama menfaat ön planfa olur 33 5 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Daha Davutoğlu da gelecek, partinin adı gelecek, onların hepsi gelecek, AMA AK Parti'nin treninden inenler bir daha binemeyeceklerdi, bekliyoruz 23 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gelecek diye bir partimi vardı 24 11 Yanıtla
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