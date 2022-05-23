Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın - Son Dakika
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Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın

23.05.2022 12:55

Sığınmacılarla ilgili şarkı yapan gençler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan video Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da ilgisini çekti. Gençlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Bravo gençler, tebrik ederim. Mükemmel olmuş. Lütfen DM'den bana ulaşın" ifadelerini kullandı.

Yabancı sığınmacılarla ilgili yapmış olduğu çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak mülteci sorunuyla ilgili şarkı yapan gençlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ paylaşımının üzerine ise, "Bravo gençler, tebrik ederim. Mükemmel olmuş. Lütfen DM'den bana ulaşın" notunu düştü.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada geniş kesimlere ulaşan şarkının sözleri şu şekilde:

Bir yanım Suriyeli, bir yanım Afgan,

Mahallede bir tek ben kaldım safkan,

Geççek Geççek diye çıldırdı Tarkan,

İstiklal Caddesi sanki Pakistan,

Sınırları bir açtın, tüm dünya geldi,

Antalya'daki evleri hep Ruslar aldı,

İki bin liraya kira mı kaldı,

Gayri çadırlarda bulursun bizi.

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Ümit Özdağ, Mülteci, Medya, Şarkı, Politika, Güncel, Son Dakika

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