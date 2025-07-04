Gençlerle Eser Buluşmaları Togg\'da

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Gençlerle Eser Buluşmaları" programlarının ikincisi, Togg Gemlik Kampüsü'nde düzenlendi.

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gençlerle Eser Buluşmaları", Türkiye Yüzyılı'nın eserlerini yerinde deneyimleme, vizyonla tanışma ve gençliği gerçek başarılarla buluşturma hareketi olarak hayata geçirildi.

Buluşmalar kapsamında gençler, gerçekleştirilen her ziyarette, ilgili projeyi hayata geçiren mühendisler, mimarlar, sanatçılar, akademisyenler ve yöneticilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabiliyor.

İlki, Şırnak Gabar'da Şehit Esma Çevik Sahası'nda genç mühendis adaylarının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmesiyle düzenlenen buluşmanın, ikincisi Bursa Togg Gemlik Kampüsü'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile otomotiv, bilgisayar ve makine mühendis adayları, sanayide kalfalık yapan, tekniker olarak çalışan farklı şehirlerden katılımcı gençlerin buluşmasıyla gerçekleştirildi.

Gençlerin interaktif katılımlarıyla yapılan programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Togg'un üretim aşamalarını, milli teknoloji hamlelerini anlatarak gelen soruları yanıtladı.

Programın bitiminde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli olan T10F'yi sürdü.