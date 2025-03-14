Gençlik ve Spor Bakanı Bak\'dan spor tesisi sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak Kırklareli'mize salonlar, yüzme havuzları, öğrenci yurtları, halı sahalar ve tesisler yapıyoruz. İnşallah bu mahallemize de bir spor tesisi yapalım, saha yapalım, çocuklarımız oynasın, futbol oynasınlar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaretlerde bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi. Bakan Bak, ilk olarak Vali Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Turan'dan bilgi alan Bak, sonrasında ve beraberindekiler esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından Bak, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Bak, daha sonra Lüleburgaz ilçesi Altıyol Mahallesinde Biz Bize Yeteriz derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programında konuşan Bak, Biz Bize Yeteriz Derneği'nin organize ettiği halk sofrasına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bak, Kasımpaşa'da Kotre Mahallesi'nde yetiştiğini ifade ederek, "Hacıhüsrev'de, Kotra'da, bu bizim mahallede hep beraber sizleri çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor, selamlarını gönderdi. O sizi asla unutmaz, siz de asla onu unutmuyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Mübarek ramazanınızı tebrik ediyoruz. Yine Kırklareli valimizle, milletvekilimizle, il başkanımızla beraber sizleri ziyarete geldik. Bu güzel akşamda sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. İyi ki varsınız. Hep beraber bu güzel ülkemizi, güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız. Hep beraber, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu mahallemize de bir spor tesisi yapalım"

Altıyol Mahallesi'ne spor tesisi yapacaklarını belirten Bakan Bak, "Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kırklareli'mize salonlar, yüzme havuzları, öğrenci yurtları, halı sahalar ve tesisler yapıyoruz. İnşallah bu mahallemize de bir spor tesisi yapalım, saha yapalım, çocuklarımız oynasın, futbol oynasınlar, coşsunlar. Bu akşamın bereketiyle beraber ramazanınızı tebrik ediyorum, bayramınızı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, bu güzel insanlarla beraber bu sokakta halk iftarında beraber olmaktan gurur duyuyoruz. İşte biz halkıyla, Roman'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hep beraber güçlü Türkiye'yiz. Durmak yok, yola devam. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz, Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyoruz" diye konuştu. - KIRKLARELİ