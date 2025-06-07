Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de vatandaşlarla bayramlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize\'de vatandaşlarla bayramlaştı
07.06.2025 17:12
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de bayramlaşma programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Bak, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramların milletin birlik ve bütünlüğü için önemli günler olduğunu belirten Bak, herkese Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bak, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini çok güçlü bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye konusu bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyonla beraber çok ciddi bir süreç. Terörün ortadan kalkması bizler için çok önemli." dedi.

Her alanda yatırımların devam ettiğini anlatan Bak, "Özellikle deprem bölgesinde çok ciddi yatırımlarımız var. Onları da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Bak, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 105 milyar dolar civarında hasar meydana geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu zamana kadar 80 milyar dolar civarında yatırım yapıldı. 105 bin konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 500 bin konut teslim edilecek. Altyapı ve bir çok yatırım var. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlar ve tesisler olarak bölgedeki yatırım miktarı 1 milyar dolardan fazla. Kahramanmaraş'ta bir stadyum projesi var, onu yapıyoruz. Hatay'daki tesisleri yapıyoruz, orayı ayağa kaldırıyoruz. Sadece bölgede bizim Bakanlığımızın 8 tane yurt inşaatı devam ediyor, öğrencilerimiz daha güvenli yerlerde kalsın diye. Biz hizmete devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam."

"Biz spor turizmine çok önem veriyoruz"

Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığının altını çizen Bak, stat ve kapalı yüzme havuzlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda tesis yapıldığını ifade etti.

Ultra Trail Mont-Blanc'in (UTMB) önemli bir organizasyon olduğunu anlatan Bak, "Biz spor turizmine çok önem veriyoruz. Ülkemiz, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Birçok büyük organizasyonu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bak, 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye tarafından organize edileceğini vurgulayarak, "Bunlar, bizim stadyumlarımızın UEFA standartlarında, üstünde olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

UTMB'nin, Kaçkarlar'ın tanıtımı ve bölge turizminin gelişmesi açısından çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Bak, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanında yürümeyi ve koşmayı seven gruplar var. Bu gruplar bölgemize gelecekler. Bildiğim kadarıyla 2 binin üzerinde kayıt var, artarak devam ediyor. Çok ciddi bir organizasyon. Tüm dünyada ilgi gören bir organizasyon. Spor turizmi açısından bölgemiz için çok önemli. Kaçkarlar'ın keşfedilmesini istiyoruz. Kaçkarlar'daki doğa güzelliğini, sportif aktiviteleri ve o doğanın insanlara yaşatacağı huzuru görmelerini istiyoruz. O yüzden yatırımlarımız devam ediyor."

Bayramlaşma törenine, Vali Vekili Murat Öztürk, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Bak ve Yazıcı, daha sonra şehit Oktay Türüt'ün merkeze bağlı Ambarlık köyündeki mezarını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Hayati Yazıcı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Gençlik, Spor, rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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