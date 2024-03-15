Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Liseler Arası Basketbol Turnuvası final maçına katıldı

Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de Türkiye Liseler Arası Basketbol Turnuvası final maçına katıldı. Hakemle birlikte maçı başlatan Bakan Bak ailelere seslenerek, "Çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Bu tesisler ücretsiz. En büyük önceliğimiz bağımlılığı önlemek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de düzenlenen etkinliklere katıldı. Sabah saatlerinde Başakşehir Spor Tesisleri'nde Türkiye liseler arası basketbol maçı finaline katılan Bakan Bak, maça izleyici olarak ve oyuncu olarak gelen gençlerle vakit geçirdikten sonra final maçını başlattı. Maçı izleyen Bakan Bak, daha sonra Bahçeşehir'de bulunan Bahçeşehir Spor Tesisi'nin yeniden hizmete alımı programına katıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Bak'a programlarında eşlik etti.

"Uyuşturucu, alkol ve kötü alışkanlıklarla mücadele bizim görevimiz"

Bahçeşehir Spor Tesisi'nin yeniden hizmete alımı programında vatandaşlara seslenen Bakan Bak, "Başakşehir denilince akıllara gençlik geliyor. Başakşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Biliyorsunuz bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele. Uyuşturucu, alkol ve kötü alışkanlıklarla mücadele bizim görevimiz. Bu nedenle biz herkesi yaptığımız spor tesislerine davet ediyoruz. Annelere, babalara sesleniyorum, çocuklarımızı bu tesislere götürelim. Bu tesisler ücretsiz. Okullarda da spora önem veriyoruz. İstanbul Valiliği ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tüm okullara spor kulüpleri kurduk. Daha demin de Türkiye Liseler Arası Basketbol Finalleri vardı, oraya katılım sağladık. Türk basketbolunda görev alacak çocuklarımızı gördüm. Sporun ortak bir dil olduğunu gördük. Tabii bütün bunların arkasında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir spor devrimi yaşaması var. Dünya çapında yapılan stadyumlar, yüzme havuzları ve sahalarıyla, pek çok tesisi ile bir spor devrimi yaşanıyor. Bizlere düşen bu yapılan salonları doldurup bayrağımızı göklere çektirecek sporcular yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bir spor devrimi yaşanıyor"

Bakan Bak, "Bugün yine bir tesisi yenileyip, bakımdan geçirip tekrar daha üst kalitede hizmete sokacağız. Bizim açımızdan çok önemli bir husus var; Türkiye çapında yaklaşık 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Bu havuzlar içerisinde 10 milyon çocuğumuz yüzme öğrendi. Başakşehir'de de sayısını bilemediğimiz kadar çok havuz var. Bizim açımızdan bu çocukların yüzme öğrenmeleri çok önemli. Bir çocuk yüzme bilmediği için denizde veya gölette boğuldu lafının karşılığı yok. Bize düşen devlet olarak çocuklarımıza yerel yönetimlerle beraber ortak projelerle yaptığımız tesislerle çocuklarımıza hizmet etmektir. 4 milyon çocuğumuzu da yetenek taramasından geçirerek, çeşitli spor dallarına yönlendirdik. Türkiye'de bir spor devrimi yaşanıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL