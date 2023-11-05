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Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek - Son Dakika

Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek

Son Güncelleme: 05.11.2023 13:12

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor. Kurultayın ilk gününde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından bugün de 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

60 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ SEÇİLECEK

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek. Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.

Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek

YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK

Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 16.00'ya kadar Kurultay Divanı'nca kabul edilecek. Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek. Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek.

Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın dün gerçekleşen ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek

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Son Dakika Politika Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek - Son Dakika
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