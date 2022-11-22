Bolu'da CHP'li meclis üyesinin "içten pazarlıkçı ikiyüzlü kişiliğe sahip" dediği AK Partili Bülent Oturak gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika
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Bolu'da CHP'li meclis üyesinin "içten pazarlıkçı ikiyüzlü kişiliğe sahip" dediği AK Partili Bülent Oturak gözyaşlarına engel olamadı

22.11.2022 19:59

Bolu Belediye Meclisi'nde CHP'li Meclis Üyesi Naci Parlak'ın, "Bülent bey ciddi bir şekilde içten pazarlıkçı ikiyüzlü kişiliğe sahip" sözleri sonrası kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Bülent Oturak gözyaşlarına engel olamayarak, "Bugün beni annem eşim izledi. Kimse kimseye hakaret etmesin" ifadelerini kullandı. Oturak, sözlerini tamamlamadan kürsüyü terk etti.

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Oturumu ilginç anlara sahne oldu. Belediye bütçesini eleştiren AK Partili Meclis Üyesi Bülent Oturak ile CHP'li Meclis Üyesi Naci Parlak arasında gergin anlar yaşandı.

"İÇTEN PAZARLIKÇI, İKİ YÜZLÜ KİŞİLİĞE SAHİP"

Oturak'ın eleştirilene cevap veren Parlak, "Bülent Bey bu konuda siz iyi niyetli değilsiniz, samimi değilsiniz. Bir insan sözünün arkasında durur. Siz kusura bakmayın içten pazarlıkçısınız. Evet dediğine şark koymuş. Hayır dediği bir şey olmamış ki. Hepsine koymuş. Ben bu mecliste yenilerden sayılırım. Komisyonlar nedir? Grup olarak arkadaşlarınızdan gönderirsiniz onlara güvenirsiniz. Ben bu konuda samimi bulmuyorum. Üzüldüm. Bülent Bey ciddi bir şekilde içten pazarlıkçı ikiyüzlü kişiliğe sahip" dedi.

"BEN SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Parlak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bütçeye şark koyarak nereye varmak istiyorsunuz? Amacınız belediyeyi çalıştırmamaksa sizleri Bolu halkına sunuyorum. Allah'tan İstanbul Belediyesi gibi değil. İstanbul Belediyesindeki gibi çoğunluk sizde olsa neler yapacaksınız düşünemiyorum. Bolu halkı sizleri cezalandırdı yine aynı hatalar peşindesiniz. Halkımız bunu görüyor. Zamanı geldiğinde görürsünüz. Bütçeye ret vererek bizleri değil Bolu halkını cezalandırıyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz galiba. Ben sözlerimin de arkasındayım."

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Oturumu yöneten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tansiyonun düşmesi için ara verdi. Aranın ardından söz alan AK Partili Meclis Üyesi Bülent Oturak konuşurken gözyaşlarına engel olamadı. Kendisini annesi ve eşinin izlediğini belirten Oturak, "Burada belediye meclis üyesi olarak katılmadığım toplantı olmadı. Hiç izin kullanmadım. Maalesef maruz kaldığımız durum bizi çok üzdü. Bugün beni annem eşim izledi. Kimse kimseye hakaret etmesin. Kimsenin ailesini zor durumda bırakmasın" ifadelerini kullandı. Konuşmakta güçlük çeken AK Parti Meclis Üyesi Bülent Oturak, sözlerini tamamlamadan kürsüyü terk etti.

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Tanju Özcan, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu'da CHP'li meclis üyesinin 'içten pazarlıkçı ikiyüzlü kişiliğe sahip' dediği AK Partili Bülent Oturak gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da CHP'li meclis üyesinin "içten pazarlıkçı ikiyüzlü kişiliğe sahip" dediği AK Partili Bülent Oturak gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika
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