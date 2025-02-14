İsrail Dışişleri Bakanı Sa\'ar\'dan skandal sözler: Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır

Politika

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Münih Güvenlik Konferansı'nda Filistinli bir muhabirin sorusu üzerine, "Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var. Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır" açıklamasını yaptı.

SKANDAL SÖZLER

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Münih Güvenlik Konferansı'nda skandal bir açıklama yaptı. Filistinli bir muhabirin sorusu üzerine konuşan Sa'ar, "Filistinliler kendi devletlerini kurmaktan çok İsrail'i yok etmekle ilgileniyorlar. Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var. Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır" dedi.

İsrail'in Gazze'deki hedeflerinden birinin de tüm esirleri geri getirmek olduğunu belirten Sa'ar, "Geri getirdiğimiz her esir bizi bu hedefi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI KRİZİ

Öte yandan İsrail ve Hamas arasındaki esir takası krizinde de önemli gelişmeler yaşandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.