Girişimci Üniversite Endeksi: ODTÜ Birinci - Son Dakika
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Politika

Girişimci Üniversite Endeksi: ODTÜ Birinci

28.05.2025 16:59
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TÜBİTAK 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Yıldız, İTÜ ve ODTÜ ilk üçte yer aldı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi açıklandı: İlk 3 sırada devlet üniversiteleri yer aldı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarına göre ilk üç sırada devlet üniversitelerinin yer aldığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da yaptığı açıklamada, TÜBİTAK 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarına göre ilk üç sırada devlet üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniveristesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yer aldığını açıkladı. Kacır, "Bu dönemde 1 yılda gerçekleştirilen Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 9 binden 49 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında Türkiye, 22'nci sıradan 14'üncü sıraya çıktı. Bu dönem aynı zamanda TÜBİTAK desteklerinin toplumun tüm kesimlerinin erişimine açıldığı bir dönem oldu. TÜBİTAK bilim insanı, akademi, kamu ve sanayi destekleri 9,5 katına çıkarak yıllık 17 milyar liraya ulaştı. Üniversitelerimizi girişimcilikte ve yenilikçilikte öncü konuma taşımak için önemli adımlar attık. Üniversitelerimizin bilgi ve araştırma potansiyelini AR-GE ve inovasyon odaklı kalkınma için harekete geçiren teknoparklarımızın sayısı 22 yılda 2'den 106'ya çıktı. Bugün teknoparklarımız yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere pek çok alanda milli teknoloji hamlesinin vizyon projelerini yürüten 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor. 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük eden TÜBİTAK BİGG, programı tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ülkemizdeki en büyük destekçisi konumunda yer alıyor" dedi.

"Değerlendirme sürecine 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 197 üniversite dahil edildi"

Üniversiteler arasında yapıcı rekabeti teşvik eden endeksin üniversite-sanayi iş birliğini derinleştiren güçlü bir zemin sunduğunu belirten Bakan Kacır, "Değerlendirme sürecine 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 197 üniversite dahil edildi. 9 aylık yoğun bir çalışmanın eseri endeksin veri toplama sürecine 323 kurum katkı sağladı. Bu kapsamlı ve çok paydaşlı çalışmada üniversitelerimizi bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, ekonomik ve toplumsal katkı olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre puanladık. Derin teknoloji alanındaki patentlerin ticarileştirilmesine yönelik yeni uygulamaları devreye alacağız" diye konuştu.

"3'üncü sırada Yıldız Teknik Üniversitesi, 2'nci sırada İTÜ ve ilk sırada 1'nci sırada ODTÜ var"

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2024 yılı sonuçlarını açıklayan Bakan Kacır, "10'uncu sıradaki üniversite Bahçeşehir Üniversitesi. 9'uncu sırada Boğaziçi Üniversitesi var. 8'inci sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 7'nci sırada Koç Üniversitesi, 6'ncı sırada Özyeğin Üniversitesi, 5'inci sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 4'üncü sırada Sabancı Üniversitesi, 3'üncü sırada Yıldız Teknik Üniversitesi, 2'nci sırada İTÜ ve ilk sırada 1'nci sırada ODTÜ var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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