Gökhan Günaydın: Bağışlar Artacak

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, bağış kampanyasında birkaç saat için önemli oranda bağış yapıldığını söyleyerek, "Ben bu rakamın iyi bir şekilde yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir; ama nakdi yardımların ötesinde ayni yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Böylelikle tutuklu belediye başkanı sayımız 28'e, gözaltındaki belediye başkanımız sayısı 2'ye, operasyon yapılan belediye sayısı ise 42 oldu. Şimdi soralım ve söyleyelim; bu operasyon yapılan belediyelerin içerisinde neden bir tane AKP ve MHP belediyesi yok? Bunların tamamı sütten çıkmış ak kaşık mı? Etimesgut Belediyesine bir soruşturma yapılacaksa eğer belediye başkanını insani bir saatte davet etsen, gelmez mi? Bütün bu soruları kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bizim bırakmamıza da gerek yok; çünkü kamuoyunun vicdanı bunu zaten taşıyor. Kısa bir hatırlatma yapalım; Erdal Beşikçioğlu bundan 28 ay evvel Etimesgut Belediyesini yüzde 56,61 oy oranı ile yani 203 bin oy almıştı. Peki, AKP ve MHP'nin birlikte çıkarttığı aday Enver Demirel ise 117 bin oy almıştı. Demek ki yaklaşık 100 bin fark atan Erdal Beşikçioğlu'nu 28 ay sonra görevden alıyorsunuz. Belediye Başkanını görevden alıyorsunuz da milletin gönlünden 'Halkçı belediyeciliği' alabilecek misiniz? Bunu ayrıca konuşmak ve tartışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'RAMA YUKARIYA DOĞRU GİDECEKTİR'

Günaydın, Yeni Parti'nin bağış kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ilişkin, "Bağış kampanyası başladıktan birkaç saat sonra ilgili genel başkan yardımcısı arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli bir rakam. Ben bu rakamın iyi bir şekilde yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde ayni yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. 'Sizlere otobüs göndereceğiz' lafını yurt içinden ve yurt dışından defalarca kez duydum. Ben hem yeterli olacağını hem de açık bir şekilde ifade edeyim; siyasal partilerin finansmana bağlı olarak yaşamak boyunduruğundan kurtulması gerekiyor. Biz otobüslerin üzerinden de kampanyalar yürüttük. Caddelerde bankların üzerinde konuştuk. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağı ile kavrulmanın yolunu bulur" dedi.