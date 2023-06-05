Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun "kongre" talebini reddetmiş - Son Dakika
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Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun "kongre" talebini reddetmiş

Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun "kongre" talebini reddetmiş

05.06.2023 14:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2. tur seçimlerinden 4 gün sonra genel merkezde bir araya gelmişti. Görüşmeye dair kulis bilgileri günler sonra ortaya çıkarken görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yaptığı "Partimizin değişime ihtiyacı var. Ben bu değişime önderlik yapabilirim. Yerel seçimlerden önce kongreye gidilmeli" teklifine olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.

28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. Seçim sonrası eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

SEÇİMDEN 4 GÜN SONRA GENEL MERKEZDE BULUŞTULAR

Seçimin mağlubiyetinin ardından yaptığı "değişim" vurgulu konuşması gündemde geniş yankı uyandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesinden 4 gün sonra CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesinin yapıldığı hem de CHP'nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE KONGREYE GİDİLMELİ"

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu zirvesine dair kulis bilgilerini görüşmeden günler sonra paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, iki ismin toplantısında İmamoğlu'nun "Partimizin değişime ihtiyacı var. Ben bu değişime önderlik yapabilirim. Yerel seçimlerden önce kongreye gidilmeli" teklifinde bulunduğunu söyledi.

"BÜYÜK KURULTAY YEREL SEÇİMLERDEN SONRA YAPILMALI"

Saymaz, genel başkan dahil tüm yönetim kadrolarında değişim sürecinin önünün açılmasının talep eden ve yerel seçime yeni bir CHP ile girilmesini isteyen İmamoğlu'nun bu teklifine Kılıçdaroğlu'nun olumsuz yanıt verdiğini ve Büyük Kurultay'ın yerel seçimlerden sonra yapılmasını istediği öne sürdü.

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Son Dakika Politika Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'kongre' talebini reddetmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun "kongre" talebini reddetmiş - Son Dakika
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