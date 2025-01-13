Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü - Son Dakika
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Politika

Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

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'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Akpolat, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolüne getirilişi sorulara yanıt veren Akpolat, babasının rahatsızlığı nedeniyle Edremit'te bulunduğunu söyledi.

13.01.2025 16:26
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İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

RIZA AKPOLAT'TAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Operasyon için düğmeye basan ekipler, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Akpolat, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Akpolat, Aziz İhsan Aktaş ve bazı şüpheliler ile birlikte sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk fotoğraf

"NEDEN YAZLIKTAYDI" SORUSU DA YANIT BULDU

Sağlık kontrolüne getirilişi sırasında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Akpolat, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz, bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındık." dedi. Akpolat, "Tatilde miydiniz" sorusuna ise, "Babam rahatsızdı. Onu ziyarete gitmiştim" yanıtını verdi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Akpolat ve diğer şüpheliler emniyete götürüldü.

Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'tan ilk görüntü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • hasan toplar:
    Terörist ler Vatan haini leri. 140 81 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Güreşçi köfteci pazarcı sporyorumcusu mütahit Ekrem imamoğlunu lütfen üzmeyin Gözaltına falan almayın rizayı. 68 57 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    ihaleye fesatmi karistirmiş.? ne güzel gerekce. kayyum hazırdır! 54 60 Yanıtla
    ahmet demir:
    napacak devlet devam et bunamı diyecek dingil 0 0
    Yusuf Kurt:
    İhaleye fesat karıştırmak nasıl oluyor. Bu ülkede yandaş olunca sorun olmaz. Başkası olunca kaşının üstünde gözün varsa sorun olabilir. Devlet baba ne derse o. 0 0
  • ferhat eser:
    yaptıklarımdan pişman değilim ha aklım hala yapmadıklarımda 44 31 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Yunanistan tarafına geçme girişimi buluncakti 14 31 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    zulme göz yumanda zalimdir her kim olsa. hzrt (ÖMER) raiyallahu ğanh !!! 37 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Cezası Neyse Yesin 22 22 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KLASİK 25 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü - Son Dakika
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