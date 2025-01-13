Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'tan ilk görüntü

Politika

İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

RIZA AKPOLAT'TAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Operasyon için düğmeye basan ekipler, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Akpolat, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Akpolat, Aziz İhsan Aktaş ve bazı şüpheliler ile birlikte sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"NEDEN YAZLIKTAYDI" SORUSU DA YANIT BULDU

Sağlık kontrolüne getirilişi sırasında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Akpolat, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz, bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındık." dedi. Akpolat, "Tatilde miydiniz" sorusuna ise, "Babam rahatsızdı. Onu ziyarete gitmiştim" yanıtını verdi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Akpolat ve diğer şüpheliler emniyete götürüldü.