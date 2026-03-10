Gübre İhracatı Geçici Olarak Durduruldu

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Gübre ihracatını geçen hafta salı günü geçici olarak durdurduk. Dünyadaki gübre maddesi ürenin en çok üretildiği Körfez bölgesi. Tarım üretimimizin ihtiyaç duyduğu gübrelerin temini noktasında bütün tedbirleri aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız, ona bağlı kuruluşlarda gerekli depolamaları yaptı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fabrika açılışı ve il buluşması programları kapsamında kara yolu ile Tokat'a geldi. Bakan Bolat, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde biri tekstil diğeri ise yıllık 9 bin ton kısmi oryante iplik ve 3 bin ton tam çekimli iplik üretimi yapacak fabrikaların açılış törenine katıldı. Bakan Bolat'ı burada Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve protokol üyeleri karşıladı.

Açılışta konuşan Bakan Bolat, "Biliyorsunuz şu anda kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda acımasız savaşlar cereyan ediyor. Son 5-6 seneye de baktığımızda gerçekten içinde bulunduğumuz bu çetin coğrafyada her taraf ateş çemberi. Ama biz bu ateş çemberi ortasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir huzur bölgesiyiz, bir istikrar adasıyız ve 23 yıldan bu yana sürekli büyüyen bir ekonomiye sahibiz. ve öyle ki milli gelir 238 milyar dolardan 23 senede 1,6 trilyon dolara yükseldi. Yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 5,35 oranında. Geçen yıl yüzde 3,6 ile reel büyümeyi sağladık ve Covid patladıktan bu yana son 22 çeyrektir yani 5,5 yıldır ekonomimiz üçer aylık periyotlarda büyümeye devam ediyor. İstihdam artışı devam ediyor. 32 milyon istihdam var. Göreve geldiğimiz 2002 sonunda Türkiye'de 19,5 milyon istihdam vardı. ve ihracatta da 36 milyar dolar mal, 14 milyar dolara hizmetler ihracatı olmak üzere 50 milyar dolarlık ihracattan toplamda 396 milyar dolara yükseldik. Mal ihracatı da 273,5 milyar dolar oldu. Biz sanayiciliği gıda ve tekstil sanayileriyle öğrendik. 130-140 yıllık bir mazisi var tekstil giyim sektörünün ülkemizde ve bu sektörle dünya pazarlarına açıldık. Dünyadaki pazarları tanıdık ve dünyaya Türk tekstili, Türk kumaşı, Türk hazır giyimi, Türk halısı, Türk nevresimi gibi marka ürünlerimizi pazarlamayı başardık. Geçen yıl yaklaşık 31 milyar dolara yakın tekstil, hazır giyim, halı, ev tekstil toplam ihracatımız gerçekleşti. Bu bizim 273,5 milyar dolarlık mal ihracatımızın yüzde 11'ini oluşturuyor. Üzülerek görüyoruz ki işsizliğin azaldığı, cari açığın 2024-2025 yıllarında gayet makul düzeylerde tutulduğu bir ortamda kötü haber arayanlar hemen tekstil sektörüyle alakalı felaket tellallığı yapmaya başlıyorlar. Bakın savaşlar devam ediyor etrafımızda. Biz bugün burada 2 tekstil fabrikası açılışı gerçekleştiriyoruz" dedi.

'EKONOMİDE GÜÇLÜ OLURSANIZ SİZE YAN BAKAMAZLAR'

Savaşların Türkiye'de olumsuz etkiler yaratmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Bakan Bolat, "Bakın ekonomide güçlü olursanız, güçlü bir ordu olursa, güçlü bir savunma sanayi olduğunda size yan bakamazlar. Biraz çekinirler. Türkiye siyasette istikrarı, başarılı yönetimi yakaladı. Son 23 sene Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümetleri, son 10 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber Cumhur İttifakı Türkiye'mizi dünyanın bu salgın, savaş, afet, ekonomik durgunluk, ticaret savaşları, korumacılık rüzgarları gibi zor ve gerçekten dünyadaki gelişmelerin son derece sıkıntılı olduğu bir dönemde dahi büyüyen ihracatı, artan istihdamı, artan ve modernleşen altyapısını, üst yapısını yenilemiş, deprem, sel, kuraklık gibi afetleri başarıyla yönetebilen bir güçlü yönetim var. Onun için Rabb'im inşallah bu güzel dönemlerin devam etmesini ve aziz ve necip milletimizin yüzünün hep gülmesini niyaz ediyoruz. Bölgemizde, komşularımızda, kardeş coğrafyalarda akan kanın bir an önce durmasını, ateşkesin sağlanmasını, oradaki mazlum ve masum kardeşlerimizin gözyaşlarının dinmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Biz Türkiye olarak hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Dışişlerimiz ateşkesin, barışın sağlanması için var güçleriyle çalışıyorlar. Diğer yandan da bu önemli gelişmelerin ülkemizde olumsuz etkiler yapmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

"GÜBRELERİN TEMİNİ NOKTASINDA TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

İran'daki savaşın enerjiyi ve Körfez bölgesinde üretilen gübreyi etkilediğini, üre temini noktasında tüm tedbirleri aldıklarını belirten Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Hürmüz Boğazı'ndan dünyada kullanılan enerjinin yüzde 20'si geçiyor ve o anda orada büyük bir savaş durumu var. Bu anlamda tabii ki enerji fiyatlarında da ciddi bir artış oldu. Ancak bu savaşlar ümit ediyoruz ki kısa bir sürede ateşkesle, barışla kesilir. O zaman bu rakamların, enerji fiyatlarının da yine eski rakamlarına dönmesi inşallah mümkün olacak. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, ilgili bütün kamu kuruluşları tedbirlerimizi aldık. Bizim Ticaret Bakanlığı ile ilgili alanlarda İran'la olan 3 gümrük kapımızda olağan dışı bir olumsuz gelişme yok. Ticari taşımalar devam ediyor. Gübre ihracatını geçen hafta salı günü itibarıyla geçici olarak durdurduk. Böyle dönemlerde ve dünyadaki gübre maddesi ürenin en çok üretildiği Körfez bölgesi. Tarım üretimimizin ihtiyaç duyduğu gübrelerin temini noktasında bütün tedbirleri aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız, ona bağlı kuruluşlarda gerekli depolamaları yaptılar. Bu noktada inşallah yine 2008-2009 dünya finans ve ekonomik krizini nasıl hükümetimiz başarıyla yönetti. Cumhurbaşkanımız 'kriz teğet geçecek bize' demişti, gerçekten teğet geçti. Türkiye 2010'da yüzde 11, 2011'de yüzde 9,5 büyüdü o dönemde. Daha sonra Covid salgını başladığında dünyadaki gelişmiş ülkeler ve birçok ülkeler yüzde 10-15 küçülürken biz Covid'in en zor yılı 2020'de yüzde 1,9 büyüklük, 2021'de ise çok daha yüksek oranda yüzde 10'a yakın bir oranda büyüme kaydettik. Aynı şekilde deprem oldu. Gerçekten kıyamet koptu zannedildi. Hepimiz öyle düşündük ama 2,5 yılda ekonomiyi küçültmeden büyütmeye devam ederek ve devlet bütçesinden kaynak ayırarak deprem felaketinin 11 vilayette yaralarını sarmayı başardık. Dünyada bunu başarabilen bir ülke daha biz duymadık, görmedik. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, enerji fiyatları 4 kat arttı. Gıda fiyatları 3-4 kat arttı o dönemde ama o krizi de başarıyla yönettik. İnşallah komşumuz İran'a yönelik bu saldırılar, İsrail ve ABD'nin operasyonları, buna karşılık İran'ın direnişi ama İran'ın da komşu Körfez ülkelerine ve diğer bölge ülkelerine yönelik füze ateşlerini de asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz."