Gübre ve Yem Sübvansiyonu İhtiyaç! - Son Dakika
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Politika

Gübre ve Yem Sübvansiyonu İhtiyaç!

CHP'li Gürer, çiftçilere destek için gübre ve yemde sübvansiyon önerdi, tarımsal zorluklara dikkat çekti.

15.01.2025 12:18
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Gübre ve yemde sübvanse uygulamasına geçilip yüzde 50'sini Bakanlık, yüzde 50'sini çiftçi ve besici gideri olarak değerlendirmek lazım." dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son 2 yılda 1 milyon 200 bin baş hayvan ithal ettiğini, 2010-2024 yılları arasında 11 milyar 357 milyon 207 bin dolar canlı hayvan ve et ithalatına ödeme yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Suriye ve İran ile tarımsal ilişkilerin geliştirileceğine yönelik sözlerine işaret eden Gürer, "İran ile Suriye'nin tarım politikalarını birlikte oluşturma girişimi Türkiye'nin sorunlarının görmezden gelinmesine neden olmamalı. Çünkü 2025 yılının da 2024 gibi zor geçeceği anlaşılıyor." dedi.

Dünyada son aylarda emtia fiyatlarında önemli artışların yaşandığına, bunun yanı sıra köprü, yol ve yakıta gelen zamların doğrudan raftaki ürünleri de etkilediğine dikkati çeken Gürer, "Gübrede, tohumda, tarım ilaçlarında, işçilikte, tarlada, tarla kirasında, mazotta, nakliyede, elektrikte, su fiyatlarında, araç, ekipman vesaire giderlerindeki artış gerçek anlamda çiftçilerin üretim yapabilmesini de zorluyor." ifadesini kullandı.

Farklı bölgelerdeki kuraklıkların da yine bu yıl için tehdit oluşturduğunu, sulama konusunda önlemler alınması gerektiğini belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanı, Suriye'de üretim ihtiyaçlarını tespit ederken ülkemizdeki durumu da daha kapsamlı ele almaları ve burada önlemleri geliştirmeleri gerekiyor. Örneğin, gübre ve yemde sübvanse uygulamasına geçilip yüzde 50'sini Bakanlık, yüzde 50'sini çiftçi ve besici gideri olarak değerlendirmek lazım. Yani yüzde ellilik bir sübvanse, ihtiyaç. Ayrıca akaryakıtta tarım kesimine verilen mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalı. Çünkü desteğin üç katı vergi alınıyor. Bu, bu yıl için sağlanmalı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gübre ve Yem Sübvansiyonu İhtiyaç! - Son Dakika

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