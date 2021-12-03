Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

"ÇOK FARKLI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Açıklamalarına duygusal bir konuşma ile başlayan Erdoğan, öncelikli olarak bugün hayatını kaybeden eski Turizm Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit'i andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden partimizin kurucularından milletvekili Bakan, Genel Başkan Yardımcım, Kadın Kolları Başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Bakanlığı döneminde engelli kardeşlerimize de pek çok önemli hizmetler yapmıştı.Çok farklı dönemden geçiyoruz. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Mukadder ömür son buluyor. Son bulmasıyla hepimizin varacağı yer malum orası. Rabbimden temennimiz odur ki bizleri de cennetiyle cemaliyle onurlandırsın. Tüm ailesine eşim, camiamız adına başsağlığı diliyorum." derken duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

AK PARTİ'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

61 yaşında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Akşit, aynı zamanda AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizdeki milyonlarca engelliyi temsilen aramızda bulunan siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dün paralimpik sporcularımızı külliyede ağırladık. Engelli sporcularımızın başarılarına çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en güzel yetiştirmenin yanında engelli aşma konusunda da örnek olacaklar. Kutsal vazifelerinde ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Meclis'e çok yakında sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı bir meslek kanununa kavuşturacağız.

"SAKAT, ÇÜRÜK GİBİ İNCİTİCİ SÖZLERİ TEMİZLEDİK"

Millet olarak mazisi 2200 yılı bulan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Bizler aynı zamanda tarih boyunca dünya siyasetine yön vermiş, ilimde sanatta edebiyatta çığır açmış bir milletin çocuklarıyız. Hz. Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı kendi değerlerimize saplıyoruz.

2005 yılında çıkarılan engelliler kanunu ile istihdamdan, ayrımcılığın önlenmesine kadar tüm sorunları çözdük. 2007 yılında BM engelli hakları sözleşmesini imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldık. Engelli kardeşlerimizin her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişebilmelerini sağladık. Kaldırım, yaya geçidi, park gibi araçların erişebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Özürlü, sakat, çürük gibi incitici sözleri temizledik.

"ENGELLİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA YÖN VERECEK İR YOL HARİTASI ÇIKTI"

Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiç bir vatandaşımız kalmadı. 2012 yılında bir ilke imza atarak, engellilere yönelik ayrı ve merkezi bir sınav sistemi getirdik. Evde bakım hizmeti kapsamında 535 bin 805 vatandaşımıza aylık bin 800 TL ödeme yapıyoruz. Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, evde bakım, girişimcilik, sağlık ve erişilebilirlik gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladık. Ülkemizin engellilerle ilgili çalışmalarına yön verecek bir yol haritası çıktı.

Sosyal hayatın yanı sıra siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engeller kalkıyor. Engelli kardeşlerimizin yaşayabileceği her türlü zorbalığa karşı yasa hazırlıyoruz. Sağlık hizmetlerimizin çıtasını sürekli yükseltiyoruz."