Güler\'den Özel\'e Sert Cevap

Politika

TBMM Ak Parti Grup Başkanı Güler: "Kanun teklifi okumaktan aciz bir genel başkan"

ANKARA - TBMM Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'in gündeminde yer alan ekonomiye ilişkin düzenlemeler hakkındaki kanun teklifine yönelik açıklamalarına ilişkin "Kanun teklifi okumaktan aciz bir genel başkan" dedi.

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Ak Parti Grubu'nda basına açıklamada bulunan Güler, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in dün grup toplantısında benim de ismimi zikrederek bazı ifadeler oldu. Sayın Özel'in dün grup toplantısında bu meclisin saygınlığına, meclisin tecrübesine, birikimine çok uygun olmayan garip ifadelerine tanık olduk. Meclisimizi, milletvekillerimizi hem de benim şahsımı hedef olarak garip ifadeler kullanmış. Adeta 'tekeri patlamış bir kamyon' misali yol alacağını düşünmüş. Ama maalesef gerçekler çok acıdır arkadaşlar. Kendisi yıllarca grup başkan vekilliği yapmış bir genel başkan olarak daha incelikli, daha gerçekçi bir ifadelerde bulunsaydı belki inandırıcı olurdu. Ama hazır bir kitlesi var. Ne söylüyorsa hemen doğru kabul eden de bir kitle var maalesef. Ama ben size söylüyorum. Geçen hafta Cuma günü ben basın toplantısında ilgili kanun teklifimizi vermiştim. Diyor ki Sayın Özel; '8 maddelik bir kanun geliyor. İçine emekli zammını koymuşlar. Geçmezse maaşlar ödenemez. Yanına sekiz tane muhalefetin itiraz ettiği, haklısınız, hak verdik, çıkarıyoruz dedikleri o iğrenç sekiz maddeyi bu torbanın içine doldurmuşlar. İfadeye görüyor musunuz arkadaşlar? Anayasal gereğince, meclis iş tüzüğümüz gereğince milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine iğrenç diyor" şeklinde konuştu.

"Kanun teklifi okumaktan aciz bir genel başkan"

Açıklamasının devamında Özel'in, kanun teklifine "iğrenç" demesini eleştiren Güler, "Ben de öyle bir ifade kullansam ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de verdiği kanun teklifleri var değil mi arkadaşlar? Ben de onlara iğrenç diyorum. Düşünceye katılmayabilirsin. İçeriğine itiraz edebilirsin. Şöyle yanlış diyebilirsin. Bu kavram nedir? Milletvekilimizin verdiği kanun teklifine nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin? Sizin de verdiğiniz kanun teklifleriniz var. İçeriğine katılmam, doğru bulmam, eleştiririm. Daha kanunu bilmiyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber dokuz maddeden ibaret bir kanun. Çünkü okumamış. İçeriğine hakim değil. Kendisine bilgi veren arkadaşlar nasıl okumuş onu da bilmiyorum. Maalesef çok üzgünüm yani. Kanun teklifi okumaktan aciz bir genel başkan. Ne yaptığını bilmiyorum" dedi.

Özel'in, kanun teklifinde yer alan işveren desteğine ilişkin açıklamalarını da cevap veren Özel, "İstihdamın korunması adına işverene verilen desteğin 1000 TL'ye çıkartılması maddemize garip ifadeleri kullanıyor. Hayretler içerisindeyim" şeklinde konuştu.

Teklifte yer alan arz güvenliğine ilişkin madde hakkında da konuşan Güler, "Altıncı maddemiz ne arkadaşlar? Enerjide arz güvenliği açısından malumunuz; uluslararası ve bölgesel krizlerden kaynaklı olarak gerek doğal gaz kesintilerinden gerekse de diğer mevcut bölgesel savaş risklerinden dolayı enerji arz güvenliğinde doğrudan bazı sıkıntılar yaşanıyor. En son biliyorsunuz Rusya- Ukrayna Savaşı yaşandı. Kuzey Akım boru hatlarından ve diğer hatlardan gaz tedarikinde Avrupa Birliği çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ne yaptı Almanya? Termik santralı devreye aldı değil mi? Biz de aynı şekilde" değerlendirmesinde bulundu.