Güler: Enerjimizi teröre heba edeceğimiz bir durumumuzun olmaması gerekiyor - Son Dakika
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Güler: Enerjimizi teröre heba edeceğimiz bir durumumuzun olmaması gerekiyor

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Güler: Enerjimizi teröre heba edeceğimiz bir durumumuzun olmaması gerekiyor
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TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bizim önümüzdeki dönemlerde yine iç enerjimizi heba edeceğimiz teröre bu manada maalesef harcayacağımız bir durumumuzun olmaması gerekiyor.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bizim önümüzdeki dönemlerde yine iç enerjimizi heba edeceğimiz teröre bu manada maalesef harcayacağımız bir durumumuzun olmaması gerekiyor. Büyük devlet aklı, devletimizin geçmiş hafızası, birikimi, tecrübesi aslında bunu çözebilir, bunu görüyoruz" dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yeni yapılan Toprak Analiz Laboratuvarı açılışı ile Akademik Yılı Açılış Töreni ve 'İlk Ders Terörsüz Türkiye' programına katıldı. Törende ayıca Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve il protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda ilk olarak Toprak Analiz Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı. Daha sonra ise Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders Terörsüz Türkiye programına geçildi.

Burada ilk dersi veren Güler, Terörsüz Türkiye sürecinin kolay bir süreç olmadığını belirterek, "50 yıllık bir geçmişte ülkemizde derin acılar yaşatmış, başta Sivas olmak üzere bölge vilayetlerimizde neredeyse her ilçemizde bir şehidin olduğu, şehit ve gazi ailelerimizin yaşadığı, ülkemizde derin acılar yaşatmış, aynı zamanda bu 50 yıllık dönemde büyük ekonomik kayıplar yaşatmış bir sorundan bahsediyoruz. Ekonomik olarak belli uzmanların belirlediği, açıkladığı, tahmin ettiği, ekonomik kayıp büyüklüğü bugüne kadar 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. Ülkemizin kaynakları eğitime, sağlığa, altyapıya, ulaşıma, savunma sanayine, başka unsurlara harcanacakken maalesef terörün yaratmış olduğu bu gerilimli ortam ve sorunlardan kaynaklı olarak içerideki enerjimizi maalesef biz farklı bir şekilde kullanacağımız yere, ülkemizin büyümesi, kalkınması, gelişmesi noktasında kullanacağımız yere maalesef 2 trilyon dolarımız heba edildi. Belki bugün rakamsal boyut açısından baktığımızda yüzlerce otoyolun, yüzlerce iller arasındaki yüksek hızlı trenin, barajların, havalimanlarının, limanların, binlerce hastanenin, on binlerce okulumuzun, üniversite kampüsümüzün yapılacağı bu bedeller, bütçe imkanları 50 yıllık dönemde Türkiye'nin iç enerjisini tüketecek şekilde maalesef heba edildi" dedi.

'BU KONUDA KARARLIYIZ'

Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte ülkenin ekonomisinin artık teröre heba edilmemesi gerektiğini söyleyen Güler, "Bizim önümüzdeki dönemlerde yine iç enerjimizi heba edeceğimiz teröre bu manada maalesef harcayacağımız bir durumumuzun olmaması gerekiyor. Büyük devlet aklı, devletimizin geçmiş hafızası, birikimi, tecrübesi aslında bunu çözebilir, bunu görüyoruz. Geçmişte birçok girişimler olmuş, 1990'lı, 2000'li yıllar yine AK Parti dönemleri ama maalesef küresel emperyalist merkezlerin, küresel şeytani akılların ülkemiz içindeki müdahalesiyle maalesef bunda geçmiş dönemlerde başarılı olamadık. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Meclisimizin güçlü katkılarıyla beraber bu konuda kararlıyız. İnşallah da sonuç alacağız. Ülkemizin şuandaki kapasitesi, birikimi, kararlılığı, liderin duruşu, meclisteki siyasi partilerin yaklaşımı inşallah bu noktada biz ciddi ilerleme sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'TÜM UNSURLARIMIZ CİDDİ BİR ÇABA SARF EDİYOR'

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasal düzenlemeye değinen Güler, "Kolay bir süreç değil. 5 Ağustos 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon düzeyinde konuştuğumuz kanun teklifi, tam bir yıl sonra 5 Ağustos 2026'da yine aynı şekilde gündeme getirildi. Kısa zaman içerisinde çok büyük bir destekle, 467 milletvekilinin oyuyla TBMM'de kabul edildi ve şimdi yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığındaki kurulu tüm kurumlarımız bilgilendiriyor. Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, askerimiz, jandarmamız, tüm unsurlarımız ciddi bir çaba sarf ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Abdullah GülerPolitikaAK PartiTürkiyeSon Dakika

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