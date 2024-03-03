Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Sporcularla Bir Araya Geldi

Politika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün farklı dallarda mücadele eden sporcuları, sporcu gençlerin velileri ve antrenörler ile bir araya geldi.

Proje İmam Hatip Lisesi Salonundaki programda, Akdeniz Belediyesinin spora ve sporcuya gösterdiği önemi yansıtan, Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nü, ilçeye kazandırılan yeni ve yenilenen futbol, basketbol ve tenis oynanabilen spor tesislerini tanıtan, spor okullarını ve amatör sporculara desteği anlatan kısa bir filmin gösterimi sunuldu. Ardından söz alan Kültür Sosyal İşler Müdürü ve Akdeniz Belediye Spor Kulübü Başkanı Ali Uçar, "Yönetimi devraldıktan sonra hızlı bir atılım göstererek kulüp adına tek branşta faaliyet gösterirken, 4 sene gibi kısa sürede 5 alanda faaliyet göstermeye başladık. Takımlarımızın hepsi de müsabık takımlar olup, kendi kategorilerinde il, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde ederek bizlere gurur yaşattılar. Sadece sportif başarılara odaklanmadan, sporcunun ahlaklı ve bir duruşu olması gerektiğinden hareketle, hocalarımızla birlikte sadece sportif hocalık yapmadık onlara birer öğretmen de olduk" dedi.

"Barışı ve huzuru getirdik, hiç kimseyi dışlamadık"

Salonu dolduran Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları ve velilerine hitap eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise kentte huzur, barış ve kardeşlik iklimini hakim kıldıklarının altını çizdi, spordan eğitime, kültür ve sanattan gezilere, hayatın her anına ve alanına dokunan hizmetlere dek birçok örnek projeyi Akdeniz halkına kazandırdıklarını ifade etti. Gültak; göreve geldiği 2019 yılında bu yana herkesin ve her kesimin belediye başkanı olmayı 5 yılda başardığını belirterek, "Akdeniz'de artık kimse kavga etmiyor, kimse ötelenmiyor. Gece 12'de bile olsa Akdeniz'de canlılık var. Biz ilk başta huzuru, kardeşliği ve barışı getirdik. Herkesin belediye başkanı olmayı başardık. Ne bir Kürt kardeşim, ne bir Zaza kardeşim, ne bir Arap Alevisi kardeşim, ne bir Yörük kardeşim kendini bizden dolayı, yaptıklarımızdan dolayı ötelenmiş hissetmedi" diye konuştu.

"Sporda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirdik"

Akdeniz'e onlarca spor tesisi kazandırdıklarını kaydeden Başkan Gültak, hem spor kulübü bünyesinde hem de yaz, bahar ve kış dönemlerinde açtıkları okulda binlerce çocuğu spora kazandırdıklarını anlattı. Başkan Gültak, sundukları destekler sayesinde özellikle savunma sporlarında Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirdiklerini vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü; "Birçok gencimizin, sporcumuzun farklı başarı öyküleri var. Peki, daha önce Akdeniz'de bunlar niye olmuyordu? Düşünmüyorlardı, yapmak istemiyorlardı. Biz göreve geldiğimizde Akdeniz'in sadece BİLSEM'li 2 öğrencisi vardı. Ne demek BİLSEM öğrencisi? Üstün zekalı, üstün yetenekli öğrenciler. Akdeniz'de 'sadece BİLSEM'li 2 öğrenci olması mümkün değil' dedim. Geçen sene BİLSEM Merkezi açtırdım buraya. Sayı şu an 54. BİLSEM'li çocuklarımızın sayısı 2'den 54'e çıktı. Demek ki Akdeniz'de de zeki ve üstün yetenekli onlarca çocuğumuz varmış ama birileri onları keşfetmemiş, takip etmemiş, umursamamış."

"Eğitimde de şampiyonlar yetiştirdik"

Göreve gelmeden önce Akdeniz Belediyesinin tek bir etüt merkezi olmadığını vurguladığı konuşmasında Başkan Gültak, "Peki bu çocuklar Mezitli, Yenişehir ile nasıl yarışacak? Yarışamıyorlardı. Etüt Merkezini açtık. Geçen senenin sayısal Türkiye 496'ncısı Akdeniz'den çıktı. Bu senenin LGS bölge birincisi; tek yanlış yapmasa Türkiye birincisi, Akdeniz'den çıktı. Demek ki olabiliyormuş. Bir yandan Akdeniz'de sporda şampiyonlar yetiştirirken, bir yandan eğitimde şampiyonlar Akdeniz'den çıkabiliyormuş. Tabi tüm bunlar uğraşınca, mücadele edince oluyor" şeklinde konuştu.

"Çay Mahallesi'ndeki evler değerlendi"

Çay Mahallesi'nde tamamlanan ve Barış Mahallesi'nde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projelerine de değinen Başkan Gültak; "Oradaki insanlarımıza Yenişehir ilçemizin konforunu getirdik. Çay Mahallesi'nde insanlarımız artık lüks evlerinde huzur ve güven içinde yaşıyor. Sadece ve sadece mahallede oturan hak sahibi insanlara bu evleri verdik. Dışarıdan hiç kimse bu evleri alamadı. Çay Mahallesi'ndeki evlere de hak sahipleri 200 bin lira para verdi, fark olarak. Şimdi o evler çok daha fazla değerlendi. Barış Mahallemizde de 500 konutluk proje bitmek üzere. Yani eğitim, spor, kültürel faaliyetler, geziler, sanatsal etkinliklerle şehrimizin tamamında barışı ve huzuru sağladık" diye konuştu.

"Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır"

Başkan Gültak, Karaduvar Balık Festivali, Esenli Üzüm Şenliği, Akdenizli kadınlar için hizmete açılan kültür ve sanat evleri, geziler, hoş geldin bebek projesi, onkoloji hastalarına ücretsiz servis hizmeti, evde bakım ve temizlik hizmeti gibi proje ve çalışmaları hatırlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü; "Beş yılda huzuru, barışı, kardeşliği getirdiğimiz gibi eğitim, spor, kültür, sanat, kadınlar ve gençlerle ilgili birçok projeyi de hayata geçirdik. 31 Mart'ta seçime gidiyoruz. Takdir sizlerindir, kıymetli halkımızındır. ya spordaki bu devasa yatırımlara devam ederiz. Kadınlar ve gençler yararına yaptığımız projeleri daha da büyüterek yaparız. Eğitimde çok daha fazla yerler açıp başarılar elde ederiz. Kentsel dönüşüme devam ederiz. Festivallere devam ederiz. En önemlisi de huzuru, barışı ve kardeşliği devam ettiririz. Takdir sizlerindir. Özellikle annelere söylüyorum, aman huzurunuzu kaçırmayın. Bunu yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ben size 'cek, cak' demiyorum. Yaptıklarımı anlattım. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. O yüzden destek olun, ben de sizin içinizden biri olarak Ankara ile köprü olayım."

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden yüzlerce sporcuyu, velileri ve antrenörlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, plaket ve hediye sunumunun ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN