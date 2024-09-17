Günaydın'dan HÜDA PAR'a Soruşturma Çağrısı

Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "HÜDA PAR Genel Başkanı (Zekeriya) Yapıcıoğlu hakkında, Anayasa'ya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların resen soruşturma ve kovuşturma yürütmesi lazım." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir grup maden işçisinin, Ankara'da düzenledikleri eylem sırasında gözaltına alındığını anlattı. Bu durumu kınayan Günaydın, CHP milletvekillerinin gözaltına alınan işçiler için harekete geçtiğini söyledi.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayı anımsatan Günaydın, "Bir çocuğumuzun başına gelenlerin 20 haneli bir köyde 28 gündür çözülememiş olmasını bir skandal olarak tanımlayalım." ifadesini kullandı.

Başvurulara göre her gün ortalama 30 çocuğun kaybolduğunu belirten Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında Emniyete iletilen kayıp çocuk sayısı 16 bin 499'dur. Resmi verilere göre 2023'te 25 bin 685 çocuk cinsel suç mağduru. 2023'te cinsel istismar nedeniyle yargıya taşınan dosya sayısı 66 bin. Dolayısıyla Narin cinayetini hakkıyla soruşturma, kovuşturma süreçlerine tabi tutalım, o katil yaratan süreçlerin ipini bir an evvel çekelim; arkasındaki karanlık ilişkileri aydınlığa kavuşturalım. Türkiye çocuklar için, kadınlar için bir cehennem. İstatistikleri gizleyerek hiçbir şeyin üstünü örtemezsiniz. Asıl mesele bunların toptan ipini çekebilmektir."

Günaydın, ülkede 987 bin kişilik yurt kapasitesine karşılık 7 milyon üniversite öğrencisi bulunduğunu söyledi. Her yıl 1 milyon gencin üniversiteden mezun olduğunu ancak bunların yüzde 33,1'inin işsiz olduğunu da anlatan Günaydın, "Türkiye'de yeni mezunların işsizlik oranı Avrupa ortalamasının tam 3 katı. Bir ülkeyi AKP yönetiyorsa coğrafya kadere dönüşüyor." dedi.

Dezenflasyon politikaları çerçevesinde büyümedeki düşüşün, işsizlik oranlarının artmasına yol açtığını savunan Günaydın, "Bu memleket öyle bir memlekete dönüşmüş ki çocuksanız kaybolma, cinsel istismara uğrama ihtimaliniz çok yüksek; gençseniz yurt bulamazsınız, aileniz size inanılmaz ölçüde masraflar yapar üniversiteyi bitirirsiniz iş bulamazsınız; kadınsanız öldürülürsünüz ve istihdamın dışında tutulursunuz. Bu ülke elbette bunu hak etmiyor." diye konuştu.

" MHP, CHP'ye laf atmaya çalışmak yerine ortağına laf edebilsin"

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yeni anayasa konusundaki sözleri üzerinden MHP'ye yönelik eleştirisine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in verdiği yanıt hatırlatılarak, değerlendirmesi soruldu.

AK Parti, MHP, HÜDA PAR ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu söyleyen ve Anayasa'nın ilk 4 maddesini okuyan Günaydın, şöyle devam etti:

"MHP, CHP'ye laf atmaya çalışmak yerine ortağına, o ortağıyla yaptığı iktidar yolculuğuna laf edebilsin. HÜDA PAR'a bir şey söylemeyi bile gerekli görmüyoruz. MHP'den bir tek laf duyabiliyor musunuz? Allah akıl fikir versin. Önce dönün nasıl bir ortamdasınız diye bunun hesabını verin. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle derdi varmış. Onun derdi olduğuna göre ortaklarının da derdi var. Hepsini ayrı ayrı tanıyoruz. Cesaretlisi var, cesaretsizi var. Kamuoyuna açıklayabileni var, kafasının arkasında saklayabileni var. 101 yıl evvel olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün; laik, sosyal, hukuk devleti niteliğinin; başkentinin, bayrağının koruyucusu, savunucusu CHP ve milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, CHP'ye oy versin vermesin. Bu ahmaklara bu memleketi asla teslim etmeyeceğiz."

Günaydın, bu konudaki başka bir soru üzerine, "AKP ve MHP çıksın, 'HÜDA PAR'ın açıklamasını destekliyoruz, o bizim ortağımızdır.' ya da 'Bu açıklamaya katılmıyoruz artık ortağımız değildir.' diyebilsin. Bunların hiçbirini diyemezler çünkü maalesef onlarınki suç ortaklığına dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun Anayasa'ya bağlı kalacağına yönelik milletvekili yemini ettiğini anımsatan Günaydın, "HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu hakkında, Anayasa'ya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların resen soruşturma ve kovuşturma yürütmesi lazım." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "KKM için para bastık." dediğini söyleyen Günaydın, "Faizler yüzde 50'nin üzerinde olmasına rağmen hala doğru düzgün bir dezenflasyon sürecine girememişsen, kuru tutmakta zorlanıyorsan, yoksulluk almış başını gitmişse, büyümeyi tahrik edebilecek bir politikan kalmamışsa ve Mehmet Şimşek de durmadan kendinden önce yapılan irrasyonel işleri anlatmaya devam ediyorsa karşımızda kaç tane AKP var? Yani Nebati de mi bunları kandırmıştı? Nebati Merkez Bankasına parayı bastırırken bu memleketin Cumhurbaşkanı, Erdoğan değil miydi?" şeklinde konuştu.