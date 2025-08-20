Günaydın: Sahada Yurttaşla Olmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Günaydın: Sahada Yurttaşla Olmaya Devam Edeceğiz

Günaydın: Sahada Yurttaşla Olmaya Devam Edeceğiz
20.08.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gökhan Günaydın, sahada çalışmalar yaparak yurttaşlarla bir arada olacaklarını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekili, parti meclisi üyesi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle illerde olduklarını belirterek, "Sahada yurttaşla olmaya devam edeceğiz." dedi.

Günaydın, partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ardahan'da tanıdıklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ormanların yandığı anlatan Günaydın, adaletsizliklerin yaşandığını ve çeşitli sorunların sürdüğünü ileri sürerek, Türkiye'nin bunu hak etmediğini, böyle bir süreçte milletvekillerinin tatil yapmasının kabul edilemeyeceğini anlattı.

CHP'nin 137 milletvekili, 60 parti meclis üyesi ve 20 yüksek disiplin kurulu üyesinin 81 ilde saha çalışması yaptığını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Herkes her gün bir başka vilayette olmak üzere çalışma yapıyorlar. Bu çerçevede ben grup başkanvekili olarak bir nöbet çizelgesine muhatap değilim. Ancak 4 Ağustos'ta Edirne'den başladım, bugün 20 Ağustos Kars ve Ardahan'dayız. Ağustos'un sonuna kadar bu gezilerimiz devam edecek. Sahada yurttaşla olmaya devam edeceğiz. Sonra 4 ila 9 Eylül tarihleri arasında partimizin kuruluş yıldönümü var. Orada hükümet ve parti programı oluşturmak üzere çalışmalar yapacağız."

Ardahan ve Kars'taki şap hastalığına çözüm istediklerini belirten Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin bütün gündemini bir arada tutmak zorunda olduğunu işaret etti.

Günaydın, daha sonra ziyaret ettiği Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Gökhan Günaydın, Yerel Yönetim, Politika, ardahan, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Günaydın: Sahada Yurttaşla Olmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 22:01:50. #7.11#
SON DAKİKA: Günaydın: Sahada Yurttaşla Olmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.