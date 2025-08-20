Günaydın: Sahada Yurttaşla Olmaya Devam Edeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekili, parti meclisi üyesi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle illerde olduklarını belirterek, "Sahada yurttaşla olmaya devam edeceğiz." dedi.

Günaydın, partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ardahan'da tanıdıklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ormanların yandığı anlatan Günaydın, adaletsizliklerin yaşandığını ve çeşitli sorunların sürdüğünü ileri sürerek, Türkiye'nin bunu hak etmediğini, böyle bir süreçte milletvekillerinin tatil yapmasının kabul edilemeyeceğini anlattı.

CHP'nin 137 milletvekili, 60 parti meclis üyesi ve 20 yüksek disiplin kurulu üyesinin 81 ilde saha çalışması yaptığını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Herkes her gün bir başka vilayette olmak üzere çalışma yapıyorlar. Bu çerçevede ben grup başkanvekili olarak bir nöbet çizelgesine muhatap değilim. Ancak 4 Ağustos'ta Edirne'den başladım, bugün 20 Ağustos Kars ve Ardahan'dayız. Ağustos'un sonuna kadar bu gezilerimiz devam edecek. Sahada yurttaşla olmaya devam edeceğiz. Sonra 4 ila 9 Eylül tarihleri arasında partimizin kuruluş yıldönümü var. Orada hükümet ve parti programı oluşturmak üzere çalışmalar yapacağız."

Ardahan ve Kars'taki şap hastalığına çözüm istediklerini belirten Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin bütün gündemini bir arada tutmak zorunda olduğunu işaret etti.

Günaydın, daha sonra ziyaret ettiği Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.