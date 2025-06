Günde 20 bin kişinin düzensiz geçtiği güzergaha üst geçit tartışması

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak'ta son bir yıl içinde üçüncü can kaybının yaşandığı çevre yolundaki kazaların ardından yaşanan üst geçit tartışmalarıyla ilgili, "Yolun sorumluluğu 2010 yılında imzalanan protokolle belediyeye verildi. Bugün gelinen noktada ise sorumluluktan kaçılıyor" dedi.

Zonguldak'ta Acılık- Gazipaşa aksında yer alan ve yaklaşık bir yıl içinde üçüncü ölümcül kazanın yaşanması sonrası Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e yönelik eleştirileri yoğunlaştırdı. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, açıklamasında sorumluluğun açıkça belediyeye ait olduğunu vurgulayarak 2010 yılında yapılan protokolü kamuoyu ile paylaştı.

"Sorumluluk çok net şekilde belediyededir"

Kazada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek açıklamasına başlayan Çağlayan, 2010 yılında CHP'li İsmail Eşref döneminde imzalanan protokolü hatırlattı. Çağlayan, "Çevre yolunda bir ölüm olduğunda, bir kayıp yaşandığında artık işin peşine düşülmeli. Herkesin, başta Zonguldak Belediyesi olmak üzere, sorumluluk alması gerekiyor" dedi.

Protokole göre çevre yolundaki bakım, onarım, sinyalizasyon, tretuvar, ağaçlandırma, geçit yapıları ve yol güvenliği gibi tüm düzenlemelerin Zonguldak Belediyesi tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Çağlayan, "Protokolle bu yolları aldınız ama gerekenleri yapmadınız" dedi.

"Meclise kendi getirdikleri kararı kendileri reddediyor, sorumluluğu almak istemiyorlar"

Valilik girişimiyle Karayolları tarafından yapılacak üst geçit için hazırlanan yeni protokol teklifine de değinen Çağlayan, belediyenin bu konuda geri adım attığını ifade etti. Çağlayan, "Karayolları, belediyeye bir yazı gönderiyor, 'Üst geçit yapacağım ama bakım protokolü yapmamız lazım' diyor. Belediye ise kendi getirdiği kararı mecliste reddediyor" dedi.

Belediye Başkanının "Bizim imkanımız yok" yönündeki sözlerine atıf yapan Çağlayan, "Daha sonra Vali beyin talimatıyla kendisine teşekkür ediyoruz, duyarlılığından ve sahip çıkmasından ötürü. Vali beyin talimatıyla karayolları bu işi üstlendi. Ben yapayım dedim. Fakat üst geçidi yaparken yapılması gereken başka protokol var. Bu protokolü yapmak için de Zonguldak Belediyesi'ne bir yazı yazıyor. Diyor ki 'Ben burada üst geçidi yapacağım. Ancak bu üst geçidi yaptıktan sonra bakımlarının yapılabilmesi için seninle bir protokol yapmamız lazım.' Bunun üzerine yaşanan süreçte belediye meclisi ne karar alıyor? Kendi getirdikleri, meclise indirdikleri kararı yine kendileri reddediyorlar. Yani bu sorumluluğu almak istemiyorlar. Aslında sorumluluğun kendilerinde olduğunu burada beyan etmiş oluyorlar fakat sorumluluk Ahmet'te olsa ne olur? Mehmet'te olsa ne olur? Canlarımız yitiyor" dedi.

Bir yılda üç ölümlü kaza: 20 bin kişi bu yoldan geçiyor

Tartışmaların odağındaki çevre yolu hattı, Karayolları ölçümlerine göre günlük 20 bin kişinin düzensiz şekilde kullandığı bir güzergah olarak tespit edildi. 28 Kasım 2024'te 73 yaşındaki gazeteci İbrahim Poyraz, 10 Şubat 2025'te 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, son olarak da 4 Haziran 2025'te 80 yaşındaki Rukiye Solmaz aynı noktada karşıdan karşıya geçerken tırların çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Çağlayan, ortak akılla işin yapılacağının söz konusu olduğuna dikkat çekerek, "Karayollarının yaptığı ölçümlere baktığımızda günlük düzensiz olarak 20 bin yaya hareketi var. 20 bin kişi düzensiz olarak geçiyor. ve bu trafiğin tıkanmasına da sebep oluyor. Belediye başkanının yaptığı açıklama zaten her şeyi açıklıyor. Sorumluluk bende değil dememiş belediye başkanı. Demiş ki 'Evet, buranın yapılması lazım fakat benim imkanım yok.' Vali Bey de diyor ki 'Biz yapalım.' Ne kadar güzel değil mi? El birliğiyle, iş birliğiyle, ortak akılla yapılması gereken bir durum söz konusu. Değerli arkadaşlar, hizmette inat olmaz. Hizmette yarış olur. Elimizden gelen her şeyi yapalım. Bu işi ortadan ortak akılla nereye yapılması lazım, nasıl yapılması lazım bir an önce yapılmasını sağlamamız lazım. Şimdi karayolları ihalesini yaptı. İnşallah bir, bir buçuk ay içerisinde de inşa-i faaliyetleri başlayacak. Sadece köprünün yapılmasıyla kalınmayacak, yaya köprüsünün yapılmasıyla kalınmayacak. Etrafının da güvenli hale alınması lazım. Bunu da karayolları yapacak. Sorumluluk sahiplerinin sorumluluktan kaçmaması lazım" dedi.

Belediye: "Yük bizim omzumuza bırakılıyor"

Zonguldak Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, çevre yolu üzerindeki trafik kazalarının yalnızca bugünkü yönetimle ilişkilendirilmesini doğru bulmadı. Üst geçit projesi konusunda Karayolları ile yaşanan protokol krizine de değinilen açıklamada, "Yapım Karayolları tarafından üstlenilecek olsa da, yürüyen merdivenlerin ve tüm bakım/işletme maliyetlerinin belediyece karşılanması isteniyor. Bu yük, mevcut ekonomik koşullarda belediyemiz tarafından kaldırılamaz" denildi.

Belediye hizmet binasının hemen arkasında yaşanan üst geçit projesinin tartışması üzerine vatandaşlar da, "Daha kaç can yitmesi gerekiyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi. - ZONGULDAK