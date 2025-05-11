Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak - Son Dakika
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Politika

Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00\'te yapacak

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta fesih ve silah bırakma kongresini gerçekleştirdiğini duyurdu. ''Terörsüz Türkiye'' için herkes fesih ve silah bırakma kararının açıklanmasına odaklandı. Terör örgütünün beklenen kendini feshetme ve silahları bırakma açıklamasını bugün saat 13.00'te yapacağı iddia edildi.

11.05.2025 09:29
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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya doğru geliniyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri ile başlayan süreç sonunda İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı.

PKK KONGREYİ TOPLADI

Bu çağrının ardından PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kongre sonuçları, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" ifadeleri yer aldı.

FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI BUGÜN SAAT 13'TE AÇIKLANACAK

Rudaw yayınına katılan gazeteci Çetiner Çetin, silah bırakma ve fesih kararının bugün saat 13.00'te duyurulacağını ifade etti.PKK'nın iki kongre yaptığını ve birleştirilmiş sonuçlarının açıklanmasını beklediğini ifade etti.

PKK KONGRESİNDE ALINAN 4 KARAR

Öte yandan kongre ile ilgili gazeteci Nevzat Çiçek tv100 canlı yayınında PKK terör örgütünün kongrede aldığı 4 kararı açıkladı.

  • PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.
  • PKK'nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.
  • Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.
  • PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Politika, Türkiye, 3-sayfa, Dünya, Terör, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • caps lock:
    Şov yapmayın. Halkı kandıramayacaksınız. 51 31 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    AKEPE bunu çıkrtck ne hale geldik 53 29 Yanıtla
  • Ender Redne:
    Şehit aileleri ve evlatları sizinle gurur duyuyor mu ? 47 28 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    burada yorum yapanlar siz nereden bakıp ne görüyorsunuz abdnin aparatını elinden alınması neden sizin zorunuza gidiyor türk halkını türk Kürt ayrımı yaparak birbirine kırdırıyorlar siz kalkmış buradan şehit aileleri üzerinden fitne çıkartıyorsunuz abdnin pkkya onca yatırımına rağmen fiyasko abd artık silahla parayla yardım etmek istemiyor bunun farkına varan pkk mevzuyu anladı pelvin buldanın açıklamasını iyi bir dinleyin bu örgütün kurulma gayesi hasıl olmaması gşbi bir açıklama var ne yani şehit vermeye devam mı edelim daha ne kadar annelerin yüreği dağlanacak evladını askere gönderen anne babalar evladım acaba pkkyla çatışmaya girer mi endişesi var yazık değil mi o gençlere ayrıca zorla şununla bununla kandırılmış gençlerimiz dağlarda pkknın pençesinde kendi devletine karşı durulması kimin kimlerin istediği bir durum tabiki pkk liderlerinin ve bu liderlere finans sağlayan abdnin 43 24 Yanıtla
  • caps lock:
    Mustafa Kaya çok safsın kardeşim. Keşke bizde sen gibi olaydık mutlu olurduk en azından. 29 20 Yanıtla
  • Murat denizli:
    sehitlerin kanı hukumetin elinde... acık net 29 14 Yanıtla
  • alos :
    HER ŞEY AKLIMA GELİRDİ DE, MEDET UMULAN TERÖRİSTİN BOY BOY FOTOLARININ UMUT TACİRİ OLARAK BASINIMIZDA YER ALACAĞI AKLIMA GELMEZDİ. SEÇTİĞİMİZ ONCA İNSANA MAAŞ VERMEK ÇOK GEREKSİZMİŞ. 30 11 Yanıtla
  • sadullah nas:
    Hadi hayırlı olsun bazı bozuklara batıyor içlerinde kırılsın, inşallah sonu muhteşem olacak Yaşasın türk ve kürt milleti 19 17 Yanıtla
  • istanbul.34:
    Dünyanın hangi ülkesinde terörün btimesine sevinemeyen halka rastlarsınız. Yada sevlnmek yerine ona buna bahane bulan. İçimizde hala fetö, PKK ya bel bağlamış olanların yorumlarına bakıp aldanmayın. Yeniden Büyük Türkiye geliyor. Ayağımıza takılan her zinciri kıra kıra yükseleceğiz 11 12 Yanıtla
  • Szka788304:
    siyasi menfaatleri uğruna konuşanların ne şehit ne vatan umrunda olmadığını görüyoruz onlar koltuk uğruna iktidar başarılı olursa oy kazanır derdinde konuşmaları söylemleri hep böyle nemaladıkları kanalların haberleri öyle bu kişilerin ülke sorununu bilmiyormuş gibi suriye ırak ve Türkiye yi kapsayan iç ve dış yaşam alanlarını bilmiyor veyahut işlerine gelmediği için yaklaşımları siyasi 15 3 Yanıtla
  • Bekir Demiri:
    Murat Karayılan ile Cemil Bayık ne olacak zira onlarda teslim olmazsa tekrar örgütü kurabilir 13 4 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    PKK'nın bir sürü kolları var ve bunların besleyenler de hükümetlerdir. PKK silah bırakacakmış kayıt dışı silahların ruhsatları verilecek.. siz inanıyor musunuz buna Allah aşkına.. 10 6 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Lan uyutmayin. milleti, Pkk zaten suriyede ülke kurdu. 10 bin tir silahı teslim edecekmi yok. Erdoğan ve bahçelinin yeni balonları bu ülke vatandaslarinin yüzde 75 i yemek, diğer koyunlar zaten her şeyi yiyor 6 2 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    koymayın şu pçin resmini şuraya 8 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hep Tayyip Erdoğan müjde verecek değil ya birazda PKK lılar versin...Tayyip Erdoğan sevinsin...Planım tıkır tıkır işliyor diye... 8 0 Yanıtla
  • 124212421:
    türkiye size inanmıyor sadece bekliyor ve seyrediyor acaba sağ 6 1 Yanıtla
  • gezginler:
    Ben bu günden sonra çocukların babasız Kalmasını , Annelerin kınalı kuzusunu kaybetmesini istemiyorum , isteyen varsa karşı gelsin, hepinizin insanca yaşamaya hakkı var , huzur istiyoruz huzur , kaybettimiz askerimize polisimize öğretmenimize, binlerce toprağa düşmüş eli öpülesi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, üzülüyorum bundan sonra olmasın istiyorum bu kötü bir istekmi?? kim ister evladı ölsün hangi çocuk ister babasını kaybetsin niye boynu bükük kalsın , ölümlü bir dünyada bu yaşananlar ne anlamı var kazanan yaşayacak mı yoksa yookk , bu çatışma kardeşliğe sıkılan bir kurşun başka bir şey değil , uyanma vakti geldide geçti bile tüm sınırlar hepimizin ortak yaşam alanı Edirne'den Kars'a Bizim hepimizin tek bayrağı tek vatanı , inşallah dileyim bitsin inşallah, bunun aksini düşünenler isteyenler beyenmeyenler kimler olduğunu biliyoruz işte onlar gerçek düşmanlar , eğerki bu terör belası olmasaydı şuan dünya ekonomisinde ilk sıralarda yer alıyorduk yaa bunu kimler istemiyor, 2 4 Yanıtla
  • sus ceo:
    Terörsüz Türkiye diye söylenen saçmalıktan kim ne menfaat sağlayacak. Bu teröristler birşey almadan niye silah bıraksın veya AKP bu anlaşma ile katil Apo'dan ne istedi. Mesela anayasa değişikliği ile tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye DEM partinin desteğini mi alacak diyorum ama sorunun cevabı zaten belli. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Herkes herşeyi biliyor. Millet ilk seçimlerde bu rezilliğe son verecek. 4 2 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Kemalist kesimin bi projesinden ibaret Ki milyonları yerlerinden yurtlarından eden Sözde bi örgüt biz Kürtlerde bunlara inanda çok bu oyuna bi son vermeleri uzun sürdü yazık şunu gördükki Müslüman devletlere zerrei miskal güven duymuyo çoğu kesim 3 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu halk asker katillerini hergün görmeye mecbur değil. Müzakere devlet ile olur, terörist ile müzakere acizliktir. 3 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Allah kimseyi asker katili Apo'dan medet umar hale getirmesin. AKP -MHP ittifakı o kadar zorda ki cezaevinde eli kolu bağlı olan bir teröristten Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye anayasa değişikliği ve seçimler için medet umar hale gelmişler. Bu millet sizden bıktı. Koskoca Türkiye Cumhuriyetini Teröristlerle müzakere masasına oturarak küçük düşürdünüz. Teröristlerle müzakere olmaz, mücadele olur. Madem asker katili ile anlaşacaktınız, biz binlerce şehidi niye verdik. 2 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Koskoca Türkiye Cumhuriyetini teröristlerle müzakere ederken görmek benim yüreğimi parçaladı ama şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. Şehit yakınlarının durumunda olmak istemem. Allah'ım şehit yakınlarına sabır versin. Merak etmeyin, bu rezilliğe Yüce Türk milleti ilk seçimde son verecek. 2 0 Yanıtla
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