Gündüz: "Süleyman Soylu şehit ve gazi ailelerinin kırmızı çizgisidir"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında söylediği sözlere tepki göstererek, "Süleyman Soylu şehit ve gazi ailelerinin kırmızı çizgisidir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Özgür Özel'in eski İçişleri Bakanı ve İçişleri Komisyon Başkanı Süleyman Soylu ile ilgili gerçekleri çarpıttığını savundu. Gündüz, "Süleyman Soylu biz şehit ve gazi ailelerinin kırmızı çizgisidir. görev yaptığı sürede terörle mücadelede gösterdiği başarı, gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, çalışmış ayak basmadık yer bırakmamıştır. Gösterdiği duruş ve çizgisi milletimizin hafızalarına kazınmıştır. Buradan Özgür efendiye soruyoruz, FETÖ'cü alçaklara Manisa Emniyetinde sahip çıkmadın mı? DHKP-C'nin hücre evinde yakalanan şahıslara sahip çıkmadın mı? Şehit cenazelerinde kahkaha ile gülmedin mi? Kılıçdaroğlu'nu kendi deyimi ile hançerlemedin mi? Şaibeli bir kurultayla Genel Başkan olmadın mı? İstanbul'da makamında Şehit edilen Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın katili terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzenine CHP Genel Başkan Danışmanı olarak görev vermedin mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu döneminde işe alınan 505 kişiyle ilgili Süleyman Soylu Bey'in bunları 'siyaseten söyledim' şeklinde olmayan beyanı varmış gibi söyleyerek kamuoyunun algısını değiştirmeye çalışan Özgür Efendi yalanlarına devam ettikçe bakmaktadır. Bu 505 kişi terörle irtibatlı ve iltisaklıdır. Süleyman Soylu Bey'in İçişleri Bakanlığı döneminde devletimizin resmi makamları tarafından tespit edilen bu kişiler için Özgür efendi durumu manipüle etmeye çalışmaktadır. Her türlü yalan ve iftira siyasetine karşı biz şehit ve gazi aileleri olarak biliyoruz ki Süleyman Soylu devletimiz için her türlü fedakarlığı ve feragati gösteren değerli bir büyüğümüzdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in dava ve yol arkadaşıdır. Aziz milletimizin dualarındadır" diye konuştu. - DİYARBAKIR