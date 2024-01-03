Güney Afrika, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı\'na başvurdu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika Cumhuriyeti Tarafından İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. Keçeli, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir kararı alması da beklenmektedir"

İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili öldürdüğünü belirten Keçeli, "Bunun hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz. Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması da beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA