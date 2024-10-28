Güney Afrika, İsrail'i UAD'ye şikayet etti

Politika

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştirdiğine ilişkin delilleri Uluslararası Adalet Divanı'na sundu.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma ilişkin delillerin Güney Afrika tarafından Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sunulduğu duyuruldu. Açıklamada UAD'ye teslim edilen dosyanın, "İsrail hükümetinin Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini gösteren kanıtlar içerdiği" ifade edildi. Açıklamada, "Deliller, İsrail'in soykırım eylemlerinin soykırım işlenmesine yönelik hususi bir niyete dayandığını, İsrail'in soykırımın teşvikini ve tatbikini önlemede ve soykırımı teşvik edenleri ve uygulayanları cezalandırmada başarısız olduğunu gösterecek" denildi.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı, uluslararası mahkemeye sunulan dosyanın içeriğinin kamuoyuna açıklanamayacağını ancak dosyanın 4 bin sayfayı aşkın kanıt ve ilave belgelerle desteklenen 750 sayfadan fazla metinden oluştuğunu bildirdi.

Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının Birleşmiş Milletler'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği suçlamasıyla açtığı soykırım davası çerçevesinde mahkemeye sunduğu dosya, 2023 yılı Ekim ayından bu yana Gazze'de hayatını kaybeden on binlerce Filistinlinin bir soykırıma maruz kaldıklarına ilişkin deliller barındırıyor. Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs tarihinde açıkladığı ön kararda İsrail'in Gazze'nin güneyinde yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik saldırıları acilen durdurması, soykırımın teşvikini önlemesi ve Gazze'ye yönelik insani yardımları artırması yönünde talimat vermişti. Ancak İsrail, BM mahkemesinin kararına rağmen Gazze'ye ve özellikle Refah'a yönelik saldırılarına devam etmişti.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı davaya aralarında Türkiye, İspanya, Bolivya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Libya'nın da bulunduğu ülkeler destek veriyor. - LAHEY